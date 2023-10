Netanyahu e ministro da Defesa dizem que guerra contra Hamas será 'longa'

O ministro da Defesa de Israel, Yoav Gallant, afirmou neste sábado, 28, em entrevista coletiva que o país trava uma "guerra longa" na Faixa de Gaza. "Não será uma guerra curta", disse ele, durante entrevista coletiva do governo, com a presença do premiê Benjamin Netanyahu. O próprio Netanyahu falou em uma guerra "longa e difícil".

O premiê ressaltou a importância de se "derrotar este inimigo cruel" e afirmou que "nunca mais" Israel pode sofrer um ataque como o de 7 de outubro.