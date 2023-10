Emocionada, Daiana Garbin conta que duvidou de Tiago Leifert quando ele suspeitou de tumor da filha: - Eu não via o que ele via

Durante participação no podcast Pod Delas, Daiana Garbin mais uma vez abriu o coração sobre o diagnóstico da filha. A pequena Lua possui retinoblastoma, um tipo raro de câncer nos olhos. Emocionada em compartilhar o relato, a jornalista relembrou como foi descobrir a doença.

A famosa começou contando que duvidou de Tiago Leifert quando ele começou a suspeitar que havia algo errado com os olhos da pequena.

- Eu não via o que ele via. Tiago é meio hipocondríaco, tem uma mania de doença e eu falava para ele parar de ser louco. Ele dizia que tinha que levar ela no médico, que tinha alguma coisa errada no olho da Lua, uma coisa branca. Eu achava que ele estava doido e infelizmente ele tinha razão. Me assustei um dia quando vi que ela fazia um movimento estranho com o olho direito, como uma câmera que procura foco. Fiquei apavorada.

Em seguida, ela disse que decidiu marcar um médico e foi alertada sobre a gravidade da situação.

- O médico disse: Isso é grave, vocês precisam ir em um especialista agora. O outro doutor disse: Isso é um retinoblastoma bilateral, ela tem um tumor em cada olho, eles são grandes, a gente precisa fazer amanhã o exame de fundo de olho para entender a extensão do dano e na sexta-feira uma ressonância para descartar metástase. Descartar metástase no cérebro? Quase morri.

Em choque, Daiana ficou em negação e apenas foi atingida pela notícia quando visitou um onco pediatra, médico especialista em diagnosticar e tratar tumores em crianças.

- Entrei em total negação. Falava que eles deviam estar errados, a gente ia chegar no exame e ele ia ver que errou. Dizia: A Lua engatinha a casa inteira, ela enxerga tudo, como tem tumor nos olhos? Eles não sabem nada. O segundo médico disse que era hora de ir na onco pediatria. Eu virei brava para ele: A minha filha já tem pediatra. Eu não ouvi o onco da frente. Quando a gente chegou no consultório, que eu vi que estava escrito onco pediatria, falei: Eu não quero entrar aqui. Não posso entrar aqui com a minha filha. É muito difícil. Aí que caiu a ficha. É desesperador. E mesmo assim eu dizia: Não, amanhã o exame vai dizer que não é nada. Infelizmente, o exame confirmou. O retinoblastoma é do grau A a E - sendo E o maior possível. Ela tinha o tamanho E nos dois olhos.

Enquanto ouvia o relato, Viih Tube acabou se emocionando e secou as lágrimas. Daiana estava com a voz embargava ao falar sobre os momentos difíceis que a família passou.