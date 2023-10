EUA: suspeito de ataque que deixou 18 vítimas fatais no Maine é encontrado morto

O suspeito do maior ataque contra civis nos Estados Unidos neste ano foi encontrado morto, após aparentemente ter se suicidado com uma arma, na noite da sexta-feira, afirmaram autoridades. Robert Card foi encontrado às 19h45 (hora local) em Lisbon Falls, no Maine, perto de Lewiston, local do massacre da quarta-feira, disseram autoridades em entrevista coletiva na noite da sexta-feira.

Membro da reserva do Exército americano, Card era procurado por centenas de agentes de segurança e era o único suspeito do ataque a tiros que deixou 18 mortos e 13 feridos em duas localidades de Lewiston. Mais cedo na sexta-feira, a polícia revelou os nomes das vítimas e que avaliava mais de 500 dias sobre o paradeiro de Card, que tinha 40 anos.

Card usou um rifle de calibre .308, que pode ser utilizado para caça, segundo os agentes de segurança. Não estava claro se esta teria sido a única arma. Mais cedo nesta semana, Katie Card, cunhada do suspeito, disse que ele havia começado a ouvir vozes. Ela comentou que o cunhado ficou em um hospital para saúde mental brevemente neste verão americano e implorou para que ele se entregasse. Fonte: Dow Jones Newswires.