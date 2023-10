Israel: tropas em solo ainda operam dentro da Faixa de Gaza; lideranças do Hamas foram mortas

Tropas em terra de Israel que entraram na Faixa de Gaza no fim da sexta-feira ainda operam na área, em meio a fortes ataques aéreos pelo território palestino, afirmou neste sábado o general Daniel Hagari, porta-voz militar do país, no momento em que uma invasão completa parece prestes a ocorrer.

"Estamos avançando nos estágios da guerra", afirmou Hagari. O porta-voz acrescentou que as operações desta noite não deixaram feridos entre as tropas do Exército israelense. Hagari disse que as forças israelenses mataram vários graduados membros do Hamas, entre eles o comandante das forças navais Ratib Abu Tzahiban. Segundo o porta-voz, Tzahiban havia monitorado uma nova infiltração em Israel a partir da praia mais cedo nesta semana.

O porta-voz disse que também foi morto um líder do esquadrão aéreo do Hamas, Asem Abu Rakaba, que participou do planejamento do ataque de 7 de outubro. Fonte: Dow Jones Newswires.