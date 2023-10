Viih Tube e Eliezer levam filha para a Disney pela primeira vez: Realizando um sonho

Os fãs de Viih Tube sabem que a influenciadora é completamente apaixonada pela Disney e adora visitar o parque de diversões em Orlando, nos Estados Unidos. Agora que ela é mamãe de Lua, fruto do relacionamento com Eliezer, fez questão de levar a filha em uma viagem até o mundo mágico do Mickey Mouse para conhecer.

Babando muito a herdeira, os papais-coruja surgiram sorridentes nas redes sociais com a bebê no colo e o castelo da Cinderela ao fundo. Nos cliques da viagem, Lua aparece vestindo uma roupinha para lá de fofa do Stitch e derreteu o coração das titias com sua carinha de felicidade.

Na legenda da publicação, Viih escreveu:

Realizando um sonho, trazendo nossa princesa pela primeira vez na Disney! Obrigada meu Deus, por poder viver isso!