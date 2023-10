MC Guimê dispara sobre fim de casamento com Lexa: - Ela estava me traindo há um tempo

MC Guimê não aguentou ficar calado diante de todas as polêmicas que estão envolvendo seu nome e gravou uma série de vídeos nas redes sociais para esclarecer cada uma delas. O ex-marido de Lexa se pronunciou sobre as acusações feitas pela cantora, frisou seu posicionamento sobre o pagamento da dívida de um imóvel e ainda falou sobre a traição.

Nos Stories do Instagram, o artista começou mais uma vez citando o bafafá envolvendo uma ex-funcionária e o pagamento da rescisão dela.

- Vim aqui falar de um assunto que eu não gosto. Na real, eu odeio falar sobre esse tipo de assunto aqui nas redes sociais. Gosto de vir falar de trabalho, de coisa boa, de alegria e de música, mas como tem gente que gosta de falar sobre esse tipo de assunto, eu vou aqui me pronunciar. Não neguei pagar minha parte de rescisão de nenhuma funcionária. Uma funcionária que tive uma relação harmoniosa, maravilhosa e até hoje tenho. Não neguei pagar minha parte. Só não respondi a Lexa porque não nos falamos. Não falo mais com ela, não tenho prazer em respondê-la e não falei com ela sobre esse assunto. Se é algo que está acontecendo e precisa ser resolvido, ela tem o contato da minha assessoria jurídica e da minha equipe, assim como eu tenho contato dessa parte dela também. A gente pode resolver através de outras pessoas.

Em seguida, também frisou que não pediu ajuda da ex-companheira para quitar a dívida do imóvel.

-- O processo do imóvel, que inclusive comentei agora pouco no meu pronunciamento digitado. Para que fique bem claro e vocês parem de ter essas visões distorcidas. Eu, Guimê, em nenhum momento pedi para a Lexa assumir a responsabilidade desse processo. Isso foi uma decisão vinda da Justiça. Os advogados das pessoas que estão nos processando decidiram assim e o juiz, graças à decisão favorável a ele. Estou recorrendo, lutando com a minha defesa e espero que esse processo se resolva da melhor forma. Porém, é algo que leva tempo. Tem gente falando: Po, mas por que você não vai lá, paga o processo de uma vez por todas e ela sai desse problema? Não é assim. É um processo que, no meu ponto de vista, fui completamente injustiçado. Não preciso ficar falando para vocês, me explicando. Só estou deixando bem claro que é um processo que continua na Justiça e, como éramos casados, curtimos, vivemos juntos um bom tempo dentro desse imóvel, o juiz entendeu que ela tem que estar junto. Mas não é o meu desejo, não é o que eu quero.

Incomodado, Guimê então negou que tenha deixado de arcar com suas responsabilidades financeiras e contou como foi o dia em que decidiu deixar de morar com a cantora e saiu de casa.

- Agora pouco a assessoria da querida se posicionou nos portais de fofoca dizendo que eu Guimê abandonei até mesmo os meus animais de estimação e criei dúvida relacionado a arcar com as responsabilidades financeiras que tínhamos juntos na casa. Elas eram um combinado nosso pessoal, entre mim e ela - que eu casei com ela e não com a família dela. Era algo que a gente sempre resolveu, ela sabe muito disso, ela sabe do meu caráter. Na segunda-feira, quando eu cheguei lá falando que ia sair da casa, não abandonando ninguém, mas saindo porque naquele dia decidi que não queria mais aquela vida onde eu já tinha provas e tudo bem claro para mim que ela estava me traindo há um tempo. Eu não queria dormir mais com ela, não queria estar mais na casa. Pedi para que ela tomasse cuidado com as minhas roupas, com as coisas que ainda estavam na casa. Só que não foi bem assim, foi totalmente diferente.

Segundo ele, Darlin Ferrattry - mãe de Lexa -, teria colocado seus pertences em sacos de lixo.

- Na quarta-feira de manhã, dois dias depois da minha saída da casa - que saí somente com uma mochila de costas -, eu recebo a ligação de um amigo preocupado que todas as minhas roupas e itens pessoais estavam dentro de sacos pretos de lixo jogados - podemos dizer assim - no hall do condomínio. Sem nenhum cuidado, sem nenhum aviso ou pré-aviso. Isso me irritou muito também, onde eu tentei entender o que estava acontecendo. Souque que a querida mãe da querida chegou naquele dia no apartamento tomando essa atitude, falando que era para arrancar tudo lá da casa. Repito, deixo claro mais uma vez, isso não tinha sido nosso combinado entre mim e a minha ex.

Além disso, o artista explicou a questão dos animais de estimação que tinha ao lado da famosa.

- Sobre os pets, desde que eu saí da casa, tenho morado em flat, apartamento, lugares que não aceitam pets e comentei isso com a Lexa. Estou aguardando o apartamento que vou morar ficar disponível para que eu e a Lexa combinemos se vou ficar com um, com dois, com três ou com os quatro dos cachorros que tínhamos juntos. Vai ser um acordo entre nós e assunto encerrado.

E finalizou enviando um recado a Darlin:

- Quero finalizar fazendo um pedido à Darlin, que é minha ex-sogra. Graças a Deus, não é mais minha sogra. Pare um pouco de ficar falando groselha na internet, de ficar comentando coisas que você não sabe, de ficar me julgando e me chamando de assediador. Logo você, que me conhece e eu te conheço muito bem também. Se você continuar falando essas coisas, não vai dar bom, hein?