PL terá candidatos em 5 cidades da região, diz presidente estadual

O presidente estadual do PL, José Tadeu Candelária, declarou que o partido vai trabalhar para ter ao menos cinco candidaturas a prefeito no Grande ABC, citando nominalmente Santo André, São Bernardo, São Caetano, Mauá e Ribeirão Pires. A declaração foi feita durante inauguração do escritório político do PL de Mauá, na presença de diversas lideranças da legenda, entre elas o presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto.

Legenda do ex-presidente da República Jair Bolsonaro e com a maior bancada no Congresso, o PL hoje administra Ribeirão Pires, com o prefeito Guto Volpi, que disputará a reeleição.

Segundo Candelária, a sigla apostará também as fichas em candidaturas próprias do vice-prefeito de Santo André, Luiz Zacarias, do vereador Sargento Simões, de Mauá, e de quadros a serem definidos em São Bernardo e em São Caetano.

Em território são-bernardense, o PL está sob comando de Fernando Longo (secretário adjunto de Coordenação Governamental da gestão do prefeito Orlando Morando, PSDB), mas tem apalavrada a filiação do vereador bolsonarista Paulo Chuchu (PRTB). Em São Caetano, o partido é do vice-prefeito Carlos Seraphim e dos vereadores Caio Salgado, Cicinho e Maurício Fernandes.

“Em São Bernardo estamos com as conversas bastante avançadas, Trabalhamos hoje com três nomes fortes que têm condições de fazer frente à candidatura do governo. A escolha não será feita agora, ainda tem bastante tempo para definirmos a chapa”, disse Candelária.

CENÁRIO DE MAUÁ

O escritório político do PL ficará no bairro Vila Assis e sua inauguração marcou oficialmente o ingresso de Simões na legenda. O parlamentar se filiou ao partido no mês passado, provocando crise no PL, que até então tinha no ex-prefeito de Ribeirão Pires Clóvis Volpi como plano A em Mauá.

“A candidatura do Volpi ia atrapalhar a reeleição do filho dele (Guto) em Ribeirão Pires, que é uma cidade onde também vamos com muita força. O Volpi não ia ter voto aqui em Mauá e isso poderia refletir na campanha do filho”, declarou Valdemar.

Na mesa de autoridades, Simões fez questão de manter o vereador Zé Carlos Nova Era – ele era e segue como presidente municipal do partido – e chegou a cogitar sair da agremiação com a chegada de Simões. Os dois se conversaram e se entenderam. Também compuseram a mesa a presidente do PL Mulher – Mauá e esposa de Simões, Josi Simões; o vice-prefeito de Santo André, Luiz Zacarias; o presidente da Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo), André do Prado; o deputado federal e ex-senador Antonio Carlos Rodrigues; o deputado federal Márcio Alvino; e o vereador de São Paulo Fernando Holiday.

“Todas as pessoas ao meu redor me falavam para ir ao PL. E eu concordava com elas, porque eu acho que é um partido que tem a minha cara. É o único partido que prega exatamente aquilo que eu acredito. Por isso pedi para todas essas pessoas uma chance e estou muito feliz por elas depositarem a confiança em mim”, disse Simões.

Os vereadores Mazinho (Patriota), de Mauá, e Rodolfo Donetti (Cidadania), de Santo André, também estiveram no evento.

Valdemar alfineta Wajngarten por revés

O presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, declarou que Jair Bolsonaro (PL) só perdeu a reeleição no ano passado porque “não soube se comunicar direito na pandemia de Covid-19 e na eleição”. A declaração foi feita durante inauguração do escritório político do partido em Mauá.

A fala de Valdemar tem endereço certo: o advogado Fabio Wajngarten, responsável pela comunicação do ex-presidente durante o mandato e também no processo eleitoral.

Valdemar também elogiou a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, hoje a principal estrela do partido. Segundo o dirigente, Michelle tem o “surpreendido positivamente”. “Ela é muito bem avaliada e popular. Com certeza terá papel de destaque na eleição do ano que vem, assim como o presidente Bolsonaro”.

O presidente nacional da legenda também indicou que deve apoiar a candidatura à reeleição do prefeito da Capital, Ricardo Nunes (MDB). Ele, porém, tergiversou quando questionado a respeito do deputado federal Ricardo Salles (PL-SP), que também nutre desejo de concorrer à administração paulistana e que, segundo informações de bastidores, teria costurado um acordo com o próprio Valdemar para deixar o PL sem risco de perder o mandato.

“Essa questão (candidatura de Salles) nunca foi discutida dentro do partido, é tudo boato. Estamos com o Ricardo Nunes desde o começo e iremos apoiá-lo”, disse Valdemar.