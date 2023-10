De olho no futuro

O Grande ABC está mais velho e mais feminino. Recorte do Censo 2022 divulgado ontem pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) mostra que, em 12 anos, o número de idosos na região cresceu 73,8%, passando de 184.444 para 320.622. No mesmo período, a população infantil reduziu 12,8%, de 531.211 a 463.165. O mesmo excerto mostrou que existem 90 homens para cada grupo de 100 mulheres. A tendência demográfica tem implicações profundas no que diz respeito à qualidade de vida e ao bem-estar dos cidadãos mais velhos, demandando uma resposta eficaz por parte das administrações municipais. Prefeitos e vereadores precisam olhar os dados com atenção.

Em primeiro lugar, é imperativo reconhecer que o aumento na proporção de idosos exige reavaliação das políticas públicas em saúde, educação e assistência social. A crescente demanda por serviços de saúde especializados, cuidados de longo prazo e programas de inclusão social deve ser antecipada e suprida de forma adequada. É fundamental promover a capacitação da força de trabalho para atender às necessidades específicas dessa transformação populacional. Já a predominância de mulheres requer abordagem igualmente cuidadosa. Políticas de empoderamento feminino, combate à violência de gênero e suporte às mulheres na terceira idade devem estar no centro da agenda.

A mudança no estrato social da população regional coloca responsabilidade extra sobre os ombros dos gestores municipais. Idosos e mulheres requerem olhar diferenciado para que desfrutem de vida saudável e digna, especialmente no que diz respeito a serviços de saúde, segurança e oportunidades econômicas. Os prefeitos do Grande ABC precisam considerar seriamente esses dados do IBGE e determinar a suas equipes que priorizem políticas públicas voltadas para o bem-estar dessa população idosa e predominantemente feminina. Ao fazê-lo, estarão investindo não apenas em um futuro mais justo e inclusivo, mas também em uma sociedade mais resiliente e saudável. É hora de olhar o futuro.