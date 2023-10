2ª Feira Literária de Ribeirão Pires ocorre neste final de semana

A tão esperada 2ª edição da Flirp (Feira Literária de Ribeirão Pires) começa neste sábado, às 8h30, com programação até às 19h, na região central da cidade - ruas Felipe Sabbag, Domingos Morgado, Leonardo Meca e no Paço Municipal. Neste ano, o legado de Clarice Lispector será exaltado nos dois dias de evento (28 e 29 de outubro). Ao todo, serão 11 mesas literárias, 30 tendas e 40 editoras com livros a preços promocionais. Entre os convidados, estão Beth Goulart, Itamar Vieira Júnior, Cidinha da Silva e Teresa Montero. A Flirp recebe apoio do Diário.

A abertura oficial da feira será na Rua Felipe Sabbag. O prefeito Guto Volpi (PL) recebe comitiva ucraniana para assinatura de termo de cidades-irmãs entre Ribeirão Pires e Chechelnyk, cidade na Ucrânia onde Clarice nasceu, em 1920. Em seguida, a primeira mesa terá Vitorio Sorotiuk, da RCUB (Representação Central Ucraniano-Brasileira), e os professores Svtlana Krivoruchko (Ucrânia) e Emílio Gaudeda (Universidade Federal do Paraná). Além da programação literária, terá feira de adoção de cães e gatos, das 10h às 15h.

Neste ano, a ocupação Sesc ficará na rua Domingos Morgado, com biblioteca e venda de publicações das Edições Sesc. Nos dois dias, das 13h às 17h, o cronograma tem a ação Histórias Daqui, Histórias de Lá (leitura para crianças e famílias com enredos afro-brasileiros) e o Palavra em Movimento: Encanto de Clarice (intervenção itinerante para leitura de trechos escritos pela autora).

Haverá atividades entremesas no Palco Vida, localizada na Rua Felipe Sabbag, em frente à Rua Domingos Mejias Morgado. Neste sábado, às 11h, terá a entremesa A Hora da Estrela. Depois, às 14h, Histórias Clariceanas. Amanhã, terá sarau Clarassoti, às 11h; as entremesas Encantos de Clarice, às 14h30, e Respeito, Atitude, Postura, às 17h. O encerramento será com show de Moacyr Franco, às 18h. Veja o cronograma das mesas na arte acima.

Mulheres da região aproveitam Flirp para divulgação de obras

As autoras contemporâneas Maristela Prado, Nirã Valentim e Alcidea Miguel apresentam suas obras durante a programação da 2ª edição da Flirp (Feira Literária de Ribeirão Pires), que homenageia Clarice Lispector, escritora que traz visibilidade à voz feminina. A feira será das 8h30 às 19h, nas ruas Felipe Sabbag, Domingos Morgado, Leonardo Meca e no Paço Municipal.

A escritora e cronista Maristela Prado levará neste sábado ao evento o romance Sob a Sombra do Amor, lançado em setembro. O enredo trata sobre relacionamento abusivo. “Estou muito feliz pela oportunidade de participar da Feira Literária de Ribeirão Pires com meu primeiro romance. Também avalio que esse é um espaço importante para ampliarmos o debate em torno de um tema que nem sempre é tratado com a atenção e urgência que merece. Isso serve para conscientizar as pessoas de modo que fiquem todos atentos quanto a comportamentos ‘estranhos’ de namorados, ‘ficantes’, companheiros e maridos”, pondera.

Nirã dos Santos divulgará o livro Câncer de Mama e a Possibilidade de Intervenção Psicológica Breve, fruto da tese de doutorado dela. Na obra, aborda sobre a necessidade de intervenção psicológica para mulheres que recebem diagnóstico de câncer de mama e entram em tratamento oncológico. Ao todo, 17 participantes relatam suas trajetórias.

Para aqueles que gostam de literatura infantil, a professora Alcideia Miguel, membro da Academia de Letras da Grande São Paulo, lançará o livro Dáfiny, A Barata Voadora, no Atelier do Café, na Rua Felipe Sabbag, número 205, neste sábado, às 16h. Ela também é autora de livros como Um Amor Feito Tatuagem (Editora Scortecci, 2020). Neste ano, a Flirp terá 16 lançamentos de livros de autores da região.