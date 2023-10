Motorista de S.Bernardo sofre ataque na Ramiro Colleoni

Na última quarta-feira (16), por volta das 14h, uma condutora foi vítima de assalto no trânsito da Avenida Ramiro Colleoni, próximo ao Senac, em Santo André. De acordo com informações que chegaram ao Diário via redes sociais, dois indivíduos sobre uma moto avistaram um celular que estaria no banco do passageiro e, utilizando uma pedra, quebraram o vidro, subtraíram o pertence e fugiram.

Conforme apuração da nossa reportagem, a motorista, moradora de São Bernardo, trafegava em direção à sua residência quando foi surpreendida pelos indivíduos, próximo ao Senac, na altura do número 100, que golpearam seu carro, um Honda Fit cinza, e praticaram o crime. Assustada, a condutora parou alguns metros à frente e foi amparada por comerciantes locais.

Apesar do susto, a moradora da região não sofreu nenhum ferimento e passa bem.

Questionada, a Polícia Militar informou que tomou conhecimento da ocorrência por meio do 190 e que reforçou o policiamento na região. Procurada, a SSP (Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo), até o fechamento desta reportagem, não havia informado se a vítima registrou Boletim de Ocorrência em algum DP (Distrito Policial) da região e nem quais ações serão adotadas em relação ao crime.

Esse tipo de assalto, quando criminosos usam algum objeto para quebrar o vidro do veículo e levar objetos de valor no interior do automóvel é comum, sobretudo em algumas regiões da Capital. No mês de julho, por exemplo, até o ex-jogador do Corinthians, Neto, foi alvo de criminosos nesse tipo de ocorrência.