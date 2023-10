Grande ABC está mais velho e mais feminino, mostra Censo

O Grande ABC está mais velho e mais feminino, conforme mostram os dados do Censo Demográfico de 2022. Em 12 anos, o número de idosos na região cresceu 73,8%, passando de 184.444 para 320.622. No mesmo período, a população infantil reduziu 12,8% nas sete cidades. Em 2010 eram 531.211 crianças, de 0 a 14 anos, enquanto no ano passado foram contabilizadas 463.165.

Proporcionalmente, Diadema foi o município que registrou a maior elevação de pessoas idosas, com 94,8%. Em 2022 eram 35.998 moradores com 65 ou mais, ante 18.479 em 2010. Na sequência, com maior envelhecimento populacional, estão as cidades de São Bernardo (88,8%), Ribeirão Pires (86,5%) e Rio Grande da Serra (83,7%). Em São Caetano o crescimento foi mais tímido, com alta de apenas 43% no número de moradores mais velhos.

O cenário demográfico regional segue a tendência nacional. Em 2022, o total de pessoas com 65 anos ou mais no País (22.169.101) chegou a 10,9% da população, com alta de 57,4% frente a 2010, quando esse contingente era de 14.081.477. Uma das causas para a mudança na pirâmide etária é a melhora na qualidade de vida da população, fenômeno que impacta diretamente no aumento da expectativa de vida dos indivíduos ao nascer.

“O aumento da população de 65 anos ou mais em conjunto com a diminuição da parcela da população de até 14 anos no mesmo período, que passou de 24,1% para 19,8%, evidenciam o franco envelhecimento da população brasileira”, destaca o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

No Grande ABC, o índice de envelhecimento é maior que a média nacional e estadual. Na região, são 69,2 idosos para cada 100 crianças – a taxa mostra a relação de idosos de 65 anos ou mais em relação à população de 0 a 14 anos. Isso indica que, quanto maior o valor do indicador, mais envelhecida é a população daquela localidade.

São Paulo tem 66,3 idosos para cada 100 crianças, e é a quarta unidade da federação com a maior proporção de idosos no País. No Brasil, são 55 moradores acima dos 65 anos para cada 100 menores de 14 anos. Em 2010, o índice de envelhecimento era de 30,7.

PREDOMINÂNCIA FEMININA

Além da faixa etária populacional, o Censo 2022 também revelou o sexo da população brasileira. Considerando todas as faixas etárias, a predominância é feminina na região. Em 2022 foram contabilizados 2.696.530 habitantes, sendo que 1.414.039 (52,4%) são mulheres e 1.282.491 homens (47.5%) – 131.548 pessoas a mais do sexo feminino que do masculino.

A razão de sexo, número de homens em relação ao grupo de 100 mulheres, foi em 2022 de 90 homens para cada 100 mulheres no Grande ABC. A razão de sexo considera que, se o número for menor do que 100, há mais mulheres, se for maior do que 100, há mais homens.

Assim como em 2010, São Caetano é o terceiro município do País a registrar mais mulheres que homens, com 84,1 para cada 100 habitantes femininas. Em primeiro lugar aparece Santos, no Litoral do Estado, com 82,8 homens para cada 100 mulheres, e depois Salvador (BA), com 83,8.

“A razão de sexo também é menor em municípios mais populosos, ou seja, em municípios de maior porte populacional há uma proporção menor de homens em relação às mulheres”, explica o IBGE.

No Brasil, mais da metade, ou 51,5% (104.548.325) eram mulheres no ano passado, ante 48,5% (98.532.431) homens, ou seja, havia cerca de 6 milhões de pessoas do sexo feminino a mais do que masculino, assim como foi registrado na região. São Paulo tem 93 homens para cada 100 mulheres.

“Isso está relacionado com a maior mortalidade dos homens em todos os grupos etários: desde bebê até as idades mais longevas, a mortalidade dos homens é maior. Além disso, nas idades adultas, a sobremortalidade masculina é mais intensa. E, com o envelhecimento populacional, a redução da população de 0 a 14 anos e o inchaço da população mais idosa, há um aumento da proporção de mulheres, já que elas sobrevivem mais em relação aos homens”, analisa a gerente de Estudos e Análises da Dinâmica Demográfica do IBGE, Izabel Marri.