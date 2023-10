Familiares, amigos e fãs se despedem de Simone Lima

Com muita comoção o corpo da ex-atleta do Basquete Santo André, Simone Lima, foi enterrado nesta sexta-feira no Cemitério Santo André, na Vila Humaitá. Familiares, amigo e fãs estiveram presentes no velório para render as últimas homenagens à pivô, que fez história na modalidade, sendo a primeira capitã a levantar a taça de campeã da LBF (Liga de Basquete Feminino), em 2011.

“A capitã”, como era carinhosamente chamada pelos amigos, vai deixar muita saudade e um legado enorme para o basquete, como diz Vivian Lopes, amiga e ex-companheira de equipe na época, hoje treinadora de basquete. “A Simone sempre foi uma jogadora muito disciplinada e com o seu amadurecimento, passou a ser exemplo para as jovens do time. Ela sempre teve essa coisa de liderança, de guerra, de vontade e de não desistir nunca. Eu acho que essas jovens de hoje tem que procurar saber quem foi a Simone para se espelharem”, disse.

Pivô do Sesi Araraquara, Patrícia Castro, também foi prestar a sua homenagem. “A Simone sempre tinha uma palavra boa, se por acaso ela não pudesse ajudar alguém que passava por algum problema, tentava ajudar fazendo uma oração. Joguei com ela durante cinco anos, acompanhei toda a carreira dela. Foi sem dúvida uma guerreira”.

Uma das responsáveis pela formação de Simone Lima no esporte foi a hoje técnica do Sub-18 do Santo André, Arilza Coraça, que destacou o legado dentro e fora de quadra que será deixado pela pivô. “Eu conheci a Simone quando ela tinha 15 anos, era uma amiga, parceira de todos, um ser humano maravilhoso, pessoa idônea”, reflete.

NO PAN

Na partida de basquete feminino entre Brasil x Colômbia nesta sexta-feira (27) nos Jogos Pan-Americanos de Santiago, a organização do evento homenageou Simone Lima com um minuto de silêncio antes do apito inicial. As brasileiras, que venceram por 78 a 57, ainda jogaram com uma tarja preta no uniforme. A ala-pivô Sassá, jogadora da AD Santo André e da Seleção, também falou sobre Simone. “Não consigo falar dela e não chorar. A Simone faz parte da minha história. É muito triste a sua partida, mas agora ela está descansando. A gente viu o quanto ela sofreu nos últimos anos. Era um exemplo de capitã. Amava o que fazia. Eu quero seguir o exemplo de atleta, capitã e pessoa que ela foi”.