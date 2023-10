Autoelogio disfarçado de Orlando Morando

O prefeito Orlando Morando (PSDB), de São Bernardo, usou de uma velha tática sua para valorizar sua gestão: a de enaltecer prêmios e indicações oferecidas por aliados. Desta vez, o tucano foi para Brasília fazer festa pelo prêmio Lúcio Costa, em uma indicação feita pelo ex-vice-prefeito e atual deputado federal Marcelo Lima (PSB). Claro, que o fato gerou comentários jocosos no meio político, até porque Marcelo não tem dado um passo sequer sem consultar Morando. Ou seja, é como se Morando tivesse se autopremiando por meio do mandato de Marcelo. E há outro ingrediente nesse caldo: Marcelo tenta ser o candidato de Morando na eleição à Prefeitura no ano que vem.

Frente parlamentar

A frente parlamentar de segurança pública do Grande ABC, presidida pelo vereador Rodolfo Donetti (Cidadania), de Santo André, tendo Sargento Alan (PL), de Ribeirão Pires, como vice, realizou uma reunião em Ribeirão para debater as principais pautas de segurança na região. A discussão central concentrou-se na segurança das escolas, especialmente após o episódio trágico na Escola Estadual Sapopemba, onde uma jovem foi brutalmente assassinada.

Prestígio

Ainda em São Bernardo, tem chamado atenção o prestígio do vereador Almir do Gás (PSDB), líder da bancada do PSDB na Câmara, em eventos da administração de Orlando Morando (PSDB), sobretudo em bairros da região do Grande Alvarenga. “Importante lembrar que este é o único governo que desenvolveu um novo olhar para a região, que, graças às melhorias, tem mais condições para crescer”, disse o parlamentar.

Reunião no PSD – 1

A prefeita de Rio Grande da Serra, Penha Fumagalli (PSD), participou de um jantar com o secretário estadual de Governo e presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, junto com outros 21 prefeitos da legenda. Única prefeita da sigla na região, Penha teve lugar de destaque na mesa, ao lado do próprio Kassab.

Reunião no PSD – 2

No cardápio, além de uma sofisticada gastronomia, foi servido também o compromisso de que Kassab ajudará nas demandas da cidade caçula da região junto ao governo de Tarcísio de Freitas. Recém-saída de uma visita a Brasília com os ministros petistas Alexandre Padilha e Luiz Marinho, Penha vai amarrando as pontas e preparando um palanque forte para as eleições do ano que vem, quando disputará a reeleição. Os prefeitos do PSD e Kassab voltarão a se encontrar daqui a três meses.

Nova nominata a caminho

Funcionários no diretório municipal do Cidadania em São Caetano já foram comunicados da mudança da presidência do partido na cidade. Ex-prefeito interino e atual vereador, Tite Campanella dará lugar a Leandro Martins Salgado, irmão do vereador Caio Salgado (PL) e filho do ex-vereador Jorge Salgado. Leandro foi um dos coordenadores da campanha do deputado federal Alex Manente (Cidadania) em São Caetano - Alex foi o mais votado da cidade, com 9.097 votos, quase 10% do total dos válidos.

Conselho Tutelar de Diadema

Foi reagendada para este domingo a eleição no Conselho Tutelar de Diadema. No dia 1º de outubro, problemas nas urnas eletrônicas fizeram com que a comissão eleitoral suspendesse o processo. As seções eleitorais ficam abertas das 8h às 17h em 25 escolas municipais.