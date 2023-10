Santo André estima reduzir em R$ 30 mi estoque de precatório

A Prefeitura de Santo André publicou nesta semana o edital de convocação para a nova Câmara de Conciliação de precatórios. A expectativa da administração do prefeito Paulo Serra (PSDB) é reduzir em pelo menos R$ 30 milhões o atual estoque somente com acertos diretos entre o Executivo e o credor do município.

Algumas modificações foram feitas na nova Câmara de Conciliação, instrumento que permite transações à parte da fila de pagamento - uma negociação entre as partes, que garante agilidade no pagamento. Entre elas, a redução do número de servidores para validação do acordo e a possibilidade de reabertura dos prazos ao longo de um mesmo exercício. A primeira legislação regulamentando o mecanismo foi aprovada em 2013 e, segundo o governo, está obsoleta diante das mudanças administrativas ao longo da década.

O secretário de Assuntos Jurídicos de Santo André, Caio Costa e Paula, lembrou que o atual mecanismo permite deságio de 40% no valor original - ou seja, a Prefeitura se compromete a pagar o precatório do credor, desde que haja redução na quantia.

“Com o deságio obrigatório de 40% do valor de face do crédito precatoriano, cria-se uma boa performance na redução do estoque, esperando uma redução neste primeiro edital em cerca de R$ 30 milhões do estoque total”, indicou Caio Costa e Paula. A administração tucana estima que o atual volume de precatórios esteja na casa dos R$ 1,8 bilhão.

A Câmara de Conciliação atual tem uma comissão formada pelo procurador-geral do município, Adriano Amaral, por Siluane Czumoch Molgora, diretora de técnica legislativa, representantes da Secretaria de Assuntos Jurídicos e pela economista e administradora de empresas Marisa Silva Marrocheli, representante da Secretaria de Gestão Financeira. A Câmara terá o prazo de 15 dias para analisar as propostas e publicar a lista preliminar de classificação. Será aberto o prazo de cinco dias para eventuais recursos. Após esse período, o edital definitivo é encaminhado à Depre (Diretoria de Execuções de Precatórios e Cálculos) do TJ-SP (Tribunal de Justiça de São Paulo), responsável pela gestão de precatórios no Estado.

As propostas devem ser submetidas à câmara entre os dias 6 e 21 de novembro. “Neste recente modelagem, conferida pela Lei Municipal nº 10.694/2023 a Câmara de Conciliação fica mais dinâmica. Facilitando o acesso ao acordo direto, pois os credores poderão submeter todas as propostas pelo site da prefeitura, sem a necessidade de uma conciliação presencial , com um prazo menor também para obterem as respostas”, salientou Caio Costa e Paula.

Os precatórios são o principal gargalo financeiro da Prefeitura, herança de gestões anteriores, sobretudo no governo de Celso Daniel (PT). A gestão de Paulo Serra estima que tem aportado R$ 100 milhões ao ano para abater as dívidas judiciais, sem contar no acordo firmado com a Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo) e o Semasa (Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André) para liquidar passivo que a autarquia andreense possuía com a estatal paulista.