Verstappen domina e lidera os dois treinos livres para o GP do México de Fórmula 1

Favorito a conquistar o GP do México de Fórmula 1, o tricampeão holandês Max Verstappen iniciou muito bem o fim de semana da prova ao ser o melhor nos dois treinos livres desta sexta-feira. Na segunda atividade do dia, terminou com 0s119 de Lando Norris, da McLaren, com Charles Leclerc, da Ferrari, em terceiro. Em casa, o vice-líder do Mundial de Pilotos, Sergio Pérez, fechou o dia com quinto lugar para a Red Bull.

O Top 10 ainda contou com Valtteri Bottas em surpreendente 4º lugar com seu Alfa Romeo, Daniel Ricciardo em 6º com a AlphaTauri, seguido por Lewis Hamilton, da Mercedes, Esteban Ocon, da Alpine, Oscar Piastri, da McLaren e George Russel, da Mercedes.

O segundo treino coletivo começou com pontos de chuva no circuito, o que causou preocupação em algumas equipes. Verstappen repetiu a primeira sessão e foi logo dando a volta mais rápida. Com 1min19s511, tinha o melhor tempo do fim de semana, superando o surpreendente Alexander Albon, da Williams, logo atrás.

Diferentemente da abertura do dia, contudo, quando somente o holandês e o tailandês baixaram os tempos para 1 minuto e 19 segundos, desta vez as diferenças estavam mais próximas e com muitas equipes tentando ameaçar o reinado do atual tricampeão.

A Ferrari também começou melhor, com Charles Leclerc e Carlos Sainz em segundo e quarto, respectivamente. O monegasco estava apenas 0s100 da marca do piloto da Red Bull. Ainda sonhando com o segundo lugar no Mundial de Pilotos, em disputa direta com o mexicano Sérgio Perez, que correrá em casa, Lewis Hamilton passou despercebido nos primeiros 20 minutos, somente no 12º lugar com sua Mercedes. Mas o rival também não andava bem, em 16º.

Os pilotos foram aos boxes e na volta para a segunda metade do treino, com pneus macios, Fernando Alonso deu um susto ao perder o controle e rodar sua Aston Martin. Oscar Piastri cravou 1min19163 e figurou na liderança do treino por alguns minutos, com Albon novamente subindo para segundo. Com a pista secando, a alternância era grande na frente e Verstappen mostrou que continua focado em grandes resultados na temporada, baixando para 1min18s686.

Perez também melhorou sua marca ao subir para quinto, enquanto Hamilton alcançou o sétimo lugar. Em dia para se esquecer, após 16º na primeira sessão, Alonso terminou o segundo treino em último. As equipes começaram a anunciar a proximidade da chuva para os 15 minutos finais. Com os pingos aumentando na pista, as escuderias aproveitaram para terminar a atividade fazendo apenas simulação de corrida, sem modificações nas primeiras colocações.

Segundo no treino de abertura e destaque em boa parte da segunda atividade, Albon terminou sem ter o que comemorar na Cidade do México, com o carro apresentando problema no assoalho e somente na 14ª posição. Ainda deu tempo para uma emoção final quando Bottas ficou lado a lado com Verstappen, que não o deixou passar, para vibração das arquibancadas cheias.

Confira o resultado do segundo treino livre do GP do México:

1º - Max Verstappen (HOL/Red Bull), em 1min18s686

2º - Lando Norris (ING/McLaren), em 1min18s805

3º - Charles Leclerc (MON/Ferrari), em 1min18s952

4º - Valtteri Bottas (FIN/Alfa Romeo), em 1min18s955

5º - Sergio Pérez (MEX/Red Bull), em 1min18s988

6º - Daniel Ricciardo (AUS/AlphaTauri), em 1min19s002

7º - Lewis Hamilton (ING/Mercedes), em 1min19s024

8º - Esteban Ocon (FRA/Alpine), em 1min19s077

9º - Oscar Piastri (AUS/McLaren), em 1min19s163

10º - George Russel (ING/Mercedes), em 1min19s227

11º - Carlos Sainz (ESP/Ferrari), 1min19s257

12º - Yuki Tsunoda (JAP/AlphaTauri), em 1min19s290

13º - Guanyu Zhou (CHI/Alfa Romeo), em 1min19s415

14º - Alexander Albon (TAI/Williams), em 1min19s446

15º - Nico Hulkenberg (ALE/Haas), em 1min19s535

16º - Pierre Gasly (FRA/Alpine), em 1min19s642

17º - Logan Sargeant (EUA/Williams), em 1min19s900

18º - Lance Stroll (CAN/Aston Martin), em 1min20s075

19º - Kevin Magnussen (FIN/Haas), em 1min20s112

20º - Fernando Alonso (ESP/Aston Martin), em 1min20s426