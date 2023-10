Paulo Basso diz que Santos 'colocou a cabeça no lugar' e vai atrtás da vitória no clássico

O Santos resgatou a confiança rapidamente. Depois de levar surra do Internacional, por 7 a 1, e dormir na zona de rebaixamento do Brasileirão há uma semana, o time deu a volta por cima com 2 a 1 no Coritiba, nesta quinta-feira. O resultado o tirou da faixa de queda, e agora a confiança é em surpreendeu o Corinthians na Neo Química Arena, no domingo, como revelou nesta sexta-feira o zagueiro Paulo Basso.

Ganhar em Itaquera significa subir para os 36 pontos, superar o rival na classificação e ter a possibilidade de ampliar a vantagem contra a zona de rebaixamento, por causa do confronto direto entre Goiás e Vasco, com 31 e 30 pontos, respectivamente.

"Nós não desistimos e vamos continuar lutando. A gente tem o foco muito certo naquilo que precisamos nessa reta final de competição", disse Paulo Basso. "O nosso objetivo é ir lá no domingo e conquistar os três pontos. Até ontem faltavam 10 finais, agora faltam nove e esse clássico é a próxima", disse.

Mesmo com um dia a menos de descanso em relação ao Corinthians, os santistas garantem que estarão inteiros para a "decisão". "Vamos recuperar bem da partida de ontem (quinta-feira) para chegar pronto no clássico, conquistar uma grande vitória para o nosso torcedor no domingo e nos distanciarmos o quanto antes dessa zona incômoda", esbanjou confiança o camisa 2.

Mesmo superando a goleada incômoda, o resultado atípico de Porto Alegre ainda incomoda e a certeza entre o elenco é que não se repetirá mais.

"O futebol nos proporciona esse tipo de situação, né!? Na quarta-feira você pode ser o herói e no fim de semana ser o vilão, e vice versa. Então, como a gente disse internamente aqui, não temos tempo para lamentações. Óbvio que ficamos tristes demais com o que aconteceu no domingo passado, não queríamos fazer aquilo com o nosso torcedor", afirmou.

"Foi algo que abalou bastante todos nós, só que na segunda-feira já estávamos prontos e focados para o jogo contra o Coritiba. Pois não adianta ficar pensando no que passou, mas sim no que temos pela frente. Soubemos colocar a cabecinha no lugar e conquistar os três pontos, o que nos possibilitou sair da zona de rebaixamento."