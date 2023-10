Leandro Hassum se pronuncia pela primeira vez sobre acusações de assédio contra Marcius Melhem: - Me sinto pronto

Pela primeira vez desde que acusações de assédio sexual foram divulgadas contra Marcius Melhem, Leandro Hassum, com quem contracenou por mais de dez anos em Zorra Total e em Os Caras de Pau, se pronunciou. O humorista postou uma série de desabafos em seus Stories, em que não economizou elogios para pessoas importantes em sua vida como Ana Maria Braga, Faustão e André Marques. Para finalizar, Hassum revelou que não poderia deixar de falar sobre Marcius.

- Eu falei de três pessoas fundamentais na minha vida, Ana Maria Braga, Faustão e André Marques. Mas eu seria injusto, pelo momento que ele está passando, eu me calar, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eu preciso falar para vocês do Marcius,- começou.

- Nossos caminhos se distanciaram, muita coisa aconteceu no caminho, acho que isso é um caso pra Justiça resolver, não é um caso midiático, é uma coisa que a Justiça tem que averiguar. Mas uma coisa eu tenho que dizer pra vocês, muito do que o Nós na Fita foi, muito do que os seguranças, Os Caras de Pau, foram tem uma parcela do meu talento, mas não posso, jamais, abandonar, sei lá, 15 anos, que eu passei ao lado da minha melhor dupla. Nós éramos perfeitos.

Apesar do pronunciamento, Hassum deixou claro que decidiu dar sua opinião por livre e espontânea vontade, não devido a pedidos de terceiros.

- E já deixando claro para todos os fofoqueiros de plantão. Ele nunca me pediu pra falar nada. Eu não preciso que ele me peça pra falar nada, eu hoje me sinto pronto pra falar. E não adianta me perguntar mais nada que eu não vou responder mais nada porque isso é um caso de Justiça. Mas muitas pessoas estão envolvidas no movimento por motivos torpes e egoístas. Que seja resolvido, sim. Eu não vi nada, não sei quem está certo ou errado, agora tem muita coisa errada nisso tudo.

- E mais que isso! Eu amo a nossa história, eu lembro de cada momento. A comédia brasileira precisa de roteiristas, tem muitos, maravilhosos, mas Marcius, do fundo do meu coração, sabendo que eu posso tomar porrada com isso, o humor precisa de pessoas como você. Você faz falta na comédia brasileira. Você, esquece o lado pessoal, não me meto, profissionalmente, você faz muita falta. Você é um grande comediante, roteirista e criador. Espero que tudo se resolva, finalizou.