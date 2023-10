Ana Maria Braga vira assunto na web após pauta sobre vibradores no Mais Você: Muito diva

Na manhã desta sexta-feira, dia 27, Ana Maria Braga agitou o público com a pauta abordada no Mais Você. A apresentadora recebeu Renata Ceribelli para um bate-papo sobre o prazer sexual das mulheres e virou assunto na web.

Ana Maria abriu o programa com um trocadilho diferente e brincou com a palavra sextou, usada para comemorar a chegada do final de semana. A chef de cozinha começou lendo um tweet publicado no Twitter:

Sexta é tão bom que começa com sex [palavra em inglês para sexo].

Na sequência, Renata e Ana Maria entraram no assunto mais profundo sobre as mulheres e o conhecimento de seus próprios corpos. Em tom de brincadeira, mas com um assunto sério, a apresentadora mostrou algumas opções de vibradores femininos e se divertiu com os objetos.

E é claro que o assunto caiu nas graças do público, né? No Twitter, os internautas gostaram da escolha de pauta e não pouparam palavras para demonstrar o divertimento:

11 horas da manhã Ana Maria Braga mostrando vibradores na TV aberta é muito diva mesmo. A maior.

A Ana Maria com vibradores na mesa de café da manha ela sempre surpreende.

Ana Maria Braga muito necessária mostrando vibradores ao vivo, falando sobre a saúde sexual da mulher e a importância do autoconhecimento e do diálogo nas relações.