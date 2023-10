Após marido sofrer grave acidente, Ana Paula Padrão atualiza: - Ele não se locomove ainda

Ana Paula Padrão usou os Stories do Instagram na última quinta-feira, dia 26, para compartilhar atualizações sobre o estado de saúde do marido, que segue internado. Gustavo Diament caiu de uma altura de sete metros e teve politraumatismo após ser abordado por assaltantes na rodovia Dutra.

Na rede social a apresentadora começou contando:

- Estou passando aqui para dar notícias do Gustavo, que está melhor. A gente já sabe exatamente qual a extensão dos traumas, das fraturas. A gente sabe que é osso e osso cola. Tem muitas fraturas, mas eu já consigo ter um horizonte, inclusive de planejamento das próximas semanas.

Em seguida, a artista contou que está na esperança que o executivo receba alta hospitalar na próxima semana e revelou que ele ainda não consegue se locomover.

- A gente fica aqui mais alguns bons dias, mas eu espero muito que na semana que vem tenha uma boa notícia e a gente possa ir para casa. Tem uma preparação para isso, ele não se locomove ainda, então eu preciso me preparar. Eu estou fazendo isso com muita felicidade, eu nunca pensei que em uma situação como essa eu poderia me sentir tão feliz. Eu sei que eu ganhei meu marido de novo.

Por fim, Ana Paula agradeceu o carinho que estão recebendo e compartilhou que adquiriu dois aprendizados.

- Eu queria agradecer demais a todo mundo que tem escrito. Tem duas coisas que eu entendi aqui. Uma é como a gente pode se sentir muito feliz em uma situação muito difícil, porque essa situação não foi pior. E como a única coisa que você consegue sentir é felicidade e gratidão. A segunda é como é importante, como é legal ouvir e ler mensagens de pessoas muito próximas, pouco próximas, mais ou menos distantes, muito distantes. Pessoas que pararam o seu dia para escrever uma nota de solidariedade, de boa energia e a gente tem tido muito isso. O quarto do Gustavo está cheio de pequenos mimos para ele e isso deixa a gente muito feliz.