Lexa deixa comentário carinhoso em publicação de novo affair: Você é luz

Na última quinta-feira, dia 26, o novo affair de Lexa compartilhou um vídeo nas redes sociais e ganhou um comentário carinhoso da cantora. A interação entre os dois deixou os fãs completamente eufóricos na web.

Ricardo Vianna publicou um registro no Instagram em que aparece mergulhando no mar e escreveu na legenda:

Em casa.

Ao se deparar com o post, Lexa foi à sessão de comentários e disse:

Aaaaah que vídeo lindo! Você é luz.

Ao que o ator respondeu:

Nós somos!!!

A cantora anunciou o fim do casamento com MC Guimê no dia 21 de setembro. Desde então, o ex-casal trocou algumas farpas nas redes sociais e agora Lexa está vivendo um novo romance.