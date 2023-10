Bruna Biancardi lamenta morte de fotógrafa de ensaio newborn da Mavie: Ela gostava do que fazia

Na madrugada desta sexta-feira, dia 27, Bruna Biancardi lamentou, através dos Stories, a morte da fotógrafa Ingryd Alves. Segundo informações publicadas pela assessoria da profissional, ela teve um mal súbito durante a madrugada e foi levada ao hospital.

Ingryd ficou cerca de duas horas sob os cuidados médicos, mas não resistiu. Por volta das sete horas da manhã da última quinta-feira, dia 26, sua morte foi declarada.

É com grande pesar que comunicamos o falecimento de Ingryd Alves Silvestrone. Por volta das cinco horas da manhã, a Ingryd teve um mal súbito e, apesar de todos os esforços médicos durante duas horas incansáveis de angústia e desespero, infelizmente ela não resistiu.

Abalada com a notícia, Biancardi decidiu agradecer os esforços de Ingryd para produzir todo o ensaio newborn da pequena Mavie e lamentou:

Hoje nos deparamos com a triste e inesperada notícia do falecimento da Ingryd Alves que fez o ensaio newborn da Mavie na semana passada. Quero deixar aqui nossos sinceros sentimentos a família, amigos e colaboradores do estúdio. Conheci a Ingryd no nascimento da Marina e aqui em casa, durante as fotos, pude notar o quanto ela gostava do que fazia, tão calma, tocando a Mavie nas pernas dela com todo o cuidado para ela não chorar, não acordar? Tão detalhista com as fotos.