Primeira Batista. Os 70 anos desta igreja. Missionário Emanuel semeou

“Chegamos aos 70 anos caminhando com Jesus pela fé no propósito de servi-lo e honrá-lo com a pregação da palavra de Deus e a edificação dos salvos”.

Pastor Diego Fernandes, atual presidente da diretoria da Primeira Igreja Batista de São Bernardo.

Coube ao pastor Emanuel Woods, norte-americano, estimular a criação da Primeira Igreja Batista de São Bernardo, reunindo-se com os seus primeiros fieis: Benedito Felizardo, Wilson Felizardo, Abel Soares, Manoel de Carvalho, Walter Felizardo e Ariovaldo Barbosa dos Santos.



A São Bernardo principiava naquele ano de 1953. Marcos Teixeira da Silva, memorialista, publica artigo na revista comemorativa que vem ilustrado por cabras atravessando tranquilamente a Rua Tenente Sales, uma travessa da Rua Marechal Deodoro.



PRIMÓRDIOS

Os primeiros cultos foram realizados na Vila Santa Terezinha e bairro Planalto. O primeiro endereço fixo da então chamada Igreja Batista do Calvário foi a Rua José Benedetti, 327.

NOME NOVO

Em 1954, a igreja ganha seu nome definitivo: Primeira Igreja Batista de São Bernardo.

SEDE DEFINITIVA

Em 1957, a igreja adquire um terreno mais central, na Rua Silva Jardim, dois quarteirões antes do Hospital Anchieta. No ano seguinte começa a construção do templo.

Pensou-se na construção de um estacionamento ao lado. Mas quem tinha automóvel naquele tempo?

DUAS DATAS

Durante anos, na fachada da igreja erguida na Silva Jardim, constou como data de fundação o 22 de outubro de 1953.

Na revista agora lançada, aparece a data de 21 de outubro do mesmo ano de 1953.

ANO A ANO

A revista segue uma linha de tempo bem traçada, ano a ano, de 1953 a 2023, sem saltar nenhum período, com fotos, informações, depoimentos, lembranças, ações missionárias, geração a geração. Todos os seus pastores, todos os passos de uma história de 70 anos.



PARA VER

A revista pode ser acessada neste link:

https://www.calameo.com/books/007485121064b4d4bb494

PÁGINAS INICIAIS. Ontem e hoje, a força da Primeira Igreja Batista de São Bernardo. Dizem os editores: esta revista comemorativa é um mergulho profundo em nossa história, incluindo testemunhos inspiradores e memórias preciosas

DIARIO HÁ 30 ANOS

Sexta-feira, 29 de outubro de 1993 – ano 36, edição 8530

MANCHETE – Assalto a carro-forte emprega até granada.

Vigilantes da Transbank Segurança e Transporte de Valores trocam tiros com assaltantes. Um assaltante foi preso e dez fugiram.

Manchete da página policial, em matéria assinada pelo repórter Irineu Masiero: “Assaltante tinha granada de mão argentina”.

SANTO ANDRÉ – Prefeito Newton Brandão tira Celso Prudente da Cultura. O diretor permaneceria à testa da Cultura andreense até dezembro (de 1993), numa das mais ruidosas gestões à frente do órgão.

Celso Prudente recebia apoio e críticas à sua atuação, movimentando o cenário cultural da cidade.

MEMÓRIA – O baile da rainha da Koppers/Monsanto. Entrevistávamos Nelson Gonçalves, xará do cantor famoso, que nos anos 1950 movimentou os meios sociais de São Bernardo.

EM 29 DE OUTUBRO DE...

1598 - Diogo Ayres de Aguirra é nomeado capitão-mor regente de São Paulo.

1903 – Na História da Viação Pública de São Paulo, um texto de Adolpho Augusto Pinto. O autor cita tempos antigos dos meios de locomoção a vapor e a imprensa primitiva.

Chegava às bancas e livrarias a folhinha Laemmert para o ano de 1904, “65 anos de sucesso”.

Para as donas de casa, “O Lar Doméstico”, livro de Vera A. Claeser. Dizia a propaganda: “O livro mais útil que até hoje se publicou em língua portuguesa”.

1913 – Ato nº 164 da Prefeitura de São Bernardo concede a Pedro Giorgi, Antonio Picossi e Adolpho Petrochi os incentivos fiscais previstos na Lei 95, de estímulo às novas indústrias. Nascia uma nova empresa em São Caetano.

Lei 163 taxa em 20 mil réis as ruas beneficiadas com guias e sarjetas em Santo André, entre as quais: Bernardino de Campos, Oliveira Lima e Gertrudes de Lima.

HOJE

Dia Nacional do Livro

Dia do Cerimonialista

Dia Mundial de Combate à Psoríase

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

No Piauí, hoje é o aniversário de Cristino Castro, Curimatá e Itaueira.

E mais: Aurora do Tocantins (TO), Campestre de Goiás (GO), Campo do Brito (SE), Campo do Tenente (PR) e São Tomé (RN).

São Gonçalo do Amarante, no Rio Grande do Norte, celebra hoje o Dia de São Benedito, seu padroeiro.

29 de outubro: São Narciso de Jerusalém. Bispo de Jerusalém e, quando se deu tal fato, devia ter quase cem anos de idade. Narciso não era judeu e teria nascido no ano 96.