Conheça as novidades de Halloween no Legoland Florida Resort

O Legoland Florida Resort, em Winter Haven, nos Estados Unidos, anunciou um menu de delícias “macabras” para Halloween deste ano. As gostosuras temáticas ficam disponíveis ao público durante a Monster Party do tradicional Brick-or-Trea, realizada em sábados e domingos selecionados, até 29 de outubro.

Halloween no Legoland Florida Resort

Confira as principais novidades de Halloween no Legoland Florida Resort:

“Do-Nut Wake the Dead Doughnut”: um macabro donut com creme bávaro coberto com glacê verde, migalhas de biscoito, lascas verdes, uma minhoca de goma e uma lápide de chocolate.

“Squad Ghouls Shake”: refrescante delícia de chocolate com menta com borda de chocolate roxo, chantilly e granulado.

“Happy Harvest Apple Fries”: servido com sorvete de abóbora com especiarias, calda de caramelo e chantilly.

“Witch’s Brew Soft Serve”: uma mistura animada de morcegos, aranhas e minhocas de goma. Leva sorvete de limão e todos os ingredientes para um feitiço perfeito.

“Pumpkin Patch Pretzel”: polvilhado com açúcar de abóbora e servido com molho cremoso de cheesecake de abóbora.

“Frankie-Furter”: cachorro-quente servido em um pão de pretzel com chucrute e mostarda picante. Combina com cidra sazonal e/ou a cerveja de abóbora.

Sinistro sanduíche de frango quente feito com peito de frango frito coberto com molho barbecue de mel picante e queijo espalhado em um pão de batata.

“Churro de Los Muertos”: sanduíche de churros com canela e açúcar e um sorvete de doce de leite coberto de açúcar.

Coquetel “Monster Potion” e suco “Worm Juice”.

Além disso, como novidade neste Brick-or-Treat, as famílias podem visitar o laboratório “Mad Scientist”, onde um novo elemento festivo ganha vida. Todas as noites deste Halloween o cinema 4D se transforma em uma experiência interativa única com personagens.

