Rodrigo Mussi revela ter sido agredido em bar: - Deu um soco na minha cara, na região do acidente

Nossa, o que aconteceu? Rodrigo Mussi decidiu sair com os amigos para curtir uma noite no bar, mas teve a diversão interrompida após ser agredido. O ex-BBB revelou nas redes sociais que um homem desconhecido deu um soco em seu rosto.

O artista apareceu nos Stories do Instagram para contar o que aconteceu. No vídeo, ele começou explicando que foi atingido bem no local machucado quando sofreu o acidente de carro em 2022.

Eu estava num bar com meus amigos agora, me divertindo normal, e um rapaz me agrediu na covardia por trás. Deu um soco na minha cara, ainda mais na região do acidente. Não posso sofrer nada aqui [ele aponta o dedo para a testa].

Em seguida, o famoso frisou que não sabe quem era o indivíduo.

Foi do nada, não sei nem quem é, zero. Tentou me agredir. Estou em casa tranquilo. Infelizmente tem gente muito covarde no mundo, que, sem motivo nenhum, tentou me agredir.