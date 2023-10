Assembleia na porta da GM é o primeiro ato da greve contra demissões

Uma assembleia às 6h, na portaria da empresa, marcou o primeiro dia de greve da GM (General Motors) de São Caetano. O Sindicato dos Metalúrgicos de São Caetano pede o cancelamento das demissões que foram feitas pela montadora no último fim de semana, com funcionários recebendo telegramas informando que haviam sido desligados no sábado e domingo.

O ato contou com a participação do presidente do sindicato, Aparecido Inácio da Silva, o Cidão, além do presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Santo André, Adilson Sapão, e do presidente da Agência de Desenvolvimento do Grande ABC, Aroaldo Oliveira da Silva.

Durante a assembleia, um trabalhador passou mal e teve de ser socorrido. Inicialmente amparado pelos colegas, ele foi atendido pelo serviço médico da empresa e levado de ambulância para um hospital.

Cidão classificou as demissões como “um ato covarde da GM”, por ter enviado os telegramas de desligamento em pleno fim de semana. O sindicato estima que pelo menos 200 trabalhadores tenham sido demitidos em São Caetano.

No domingo, durante assembleia realizada na sede do sindicato, Cidão orientou os trabalhadores a não comparecerem à clínica em que deveriam fazer o exame demissional. Nesta segunda, ele falou para os funcionários irem para casa e ficarem com suas famílias.

Uma representação questionando as demissões seria enviada hoje à Justiça do Trabalho.