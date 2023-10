No Pan, andreense Raicca Venture leva prata no skate park

A andreense Raicca Ventura conquistou sua primeira medalha em Jogos Pan-Americanos, para o Brasil, ontem, em Santiago, no Chile, ao levar a prata no skate Park. Fora do pódio até a última volta, a brasileira, de 16 anos, precisou finalizar com perfeição para terminar em segundo lugar, apenas atrás da canadense Fay Ebert, de apenas 13 anos.

A disputa no skate park feminino foi acirrada do início ao fim. Apresentando certo nervosismo, Raicca vinha fazendo uma boa primeira volta, mas acabou sofrendo uma queda nos segundos finais, que custaram pontos preciosos. Com isso, recebeu a nota 68.10, ficando em quarto lugar. Na volta seguinte, a brasileira dava indícios de que brigaria pela medalha de ouro, mas novamente caiu no fim. Mesmo assim, chegou a melhorar sua nota em 25 centésimos, sem deixar o quarto lugar.

Foi na volta final que Raicca brilhou. Sem poder arriscar muito, visando um lugar no pódio, a atleta brasileira completou a volta com perfeição e recebeu a nota 82,54 dos juízes, assumindo assim a segunda colocação, 2,12 a menos do que a canadense. Fay Ebert teve um início arrasador com duas apresentações muito boas. A canadense caiu na terceira volta, mas conseguiu se segurar na primeira colocação para conquistar a medalha de ouro. O bronze ficou com a norte-americana Bryce Wettstein.

“Estou muito feliz com o meu resultado, continuo sem acreditar que ganhei a medalha de prata! Consegui fazer mais de 82 pontos na minha última volta, e todo mundo vibrou comigo. Eu só tenho que agradecer o apoio de todos da minha equipe, minha família e a torcida brasileira. Esse dia vai ficar marcado na minha memória para sempre!”, disse Raicca, após a prova.

Na corrida por vaga olímpica, a andreense se destaca entre as melhores e se consolida como uma das grandes promessas após conquistar uma medalha inédita.

Na última etapa do Campeonato Mundial, realizado em Roma, por exemplo, a skatista da região se tornou a atleta brasileira com a melhor colocação competindo no Pan-Americano de Santiago. Além de Raicca, Augusto Akio, o Japinha, foi medalha de prata do masculino, na mesma modalidade.

BRASIL NO PAN

A equipe feminina de ginástica do Brasil estreou com medalha de prata no Pan-Americano. Liderada pela campeã olímpica Rebeca Andrade, a equipe composta por Flávia Saraiva, Jade Barbosa, Júlia Soares e Carolyne Pedro superou o Canadá e conquistou o segundo lugar do pódio, liderado pelos Estados Unidos. O desempenho foi melhor desde o Pan de 2007, no Rio de Janeiro, quando o Brasil também foi segundo colocado.

Hoje, o pugilista de Santo André, Luiz Gabriel de Oliveira, o Bolinha, volta ao ringue no jogos Pan-Americanos de Santiago. Às 17h45, o brasileiro encara o uruguaio Lucas Garcia Fernandez na categoria 57kg em combate válido pelas quartas de final. . Bolinha é neto do ex-boxeador Servílio de Oliveira.

Já a Seleção Brasileira Sub-23, sob o comando de Ramon Menezes, estreia às 18h nos Jogos Pan-Americanos. A primeira partida será no Estádio Sausalito, em Valparaíso, contra os Estados Unidos.