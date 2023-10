Região tem 702 vagas de trabalho em centros públicos e concurso

A semana começa com 702 oportunidades de emprego no Grande ABC, sendo 162 em três centros públicos e mais 450 em concurso público promovido pela Prefeitura de Santo André.

Entre as funções com mais oportunidades disponíveis no concurso público estão servente geral (105 vagas), motorista (50), agente de trânsito e transporte municipal (40), merendeira (40), auxiliar administrativo (30), jardineiro (20), pedreiro (10), eletricista (10) e lactarista (oito). Há vagas ainda para engenheiros, psicólogos e veterinários, entre outras profissões.

Os salários variam entre R$ 1.675,03 e R$ 9.710,65. As inscrições serão abertas no dia 10 de novembro (sexta-feira). O edital com todas as informações estão disponíveis no link https://web.santoandre.sp.gov.br/portal/editais/0/3/1189/.

O concurso é organizado pela Vunesp (Fundação para o Vestibular da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho). De acordo com cada cargo pretendido, a taxa de inscrição varia entre R$ 44,50, R$ 56,50 e R$ 82,20. As provas, a depender da profissão escolhida, passam por objetivas, redação, discursiva, aptidão física, prática e de títulos.

No CPTER (Centro Público de Trabalho, Emprego e Renda) da cidade, são 84 vagas nesta semana, com destaque para 16 postos de pedreiro e 13 de auxiliar de limpeza. Informações pelosite https://web.santoandre.sp.gov.br/.

Em Mauá, são 105 vagas disponíveis no CPTR (Centro Público de Trabalho e Renda), que funciona na Rua Jundiaí, 63, Bairro da Matriz. Entre as diversas funções disponíveis estão: assistente de loja/vendedor, costureira em geral, auxiliar de limpeza, encarregado de costura na confecção de vestuário e operador de empilhadeira.

Ribeirão Pires tem 63 oportunidade. O atendimento ocorre no interior do Atende Fácil, na Rua Capitão José Gallo, 55, no Centro da cidade.