Contra demissões, trabalhadores da GM prometem 'silenciar' as máquinas

Reunidos na sede do Sindicato dos Metalúrgicos de São Caetano, os funcionários da GM (General Motors) decidiram entrar em greve a partir de hoje. Uma assembleia foi convocada para as 5h, no portão 4 da empresa, para oficializar a paralisação. Eles protestam contra a demissão de funcionários por telegramas que começaram a ser enviados no sábado. A entidade também vai entrar com representação na Justiça do Trabalho pedindo o cancelamento dos cortes.

“A GM não quis ouvir os trabalhadores. Talvez tenha sido por causa do barulho das máquinas. E qual é a nossa defesa nesse momento? É silenciar as máquinas. A empresa não sabe ouvir o trabalhador com as máquinas trabalhando. Porque faz barulho. Uma linha (de produção) trabalhando faz barulho. Então vamos silenciar as linhas de produção. Aí a empresa vai nos ouvir”, afirmou o presidente do sindicato, Aparecido Inácio da Silva, o Cidão.

Chamados para uma assembleia na sede do sindicato na manhã de ontem, funcionários chegavam ao local com a correspondência nas mãos. Alguns deles tinham acabado de ser notificados, pois o telegrama foi entregue em suas residências ontem mesmo, minutos antes da reunião.

A estimativa é que cerca de 200 trabalhadores tenham sido desligados pela empresa. Durante o ato, Cidão pediu para que eles não comparecessem à clínica médica indicada pela GM para a realização dos exames demissionais, e que levassem o documento para a assembleia de hoje. “Vamos fazer uma fogueira com eles na porta da empresa”, afirmou.

Na assembleia de ontem, além dos demitidos, também compareceram outros trabalhadores para dar apoio aos que foram cortados. Por unanimidade foi aprovada a decisão de implantar o estado de greve e, a partir da assembleia de hoje, paralisar a produção.

“A GM não pode mensurar o estrago que está causando nas vidas desses trabalhadores e de suas famílias”, afirmou Cidão. “Corremos o risco de a greve ser considerada abusiva, mas não temos outro caminho a seguir”, completou.

No relato dos trabalhadores, era comum a decepção com a chegada do telegrama que comunicava a demissão. Alguns deles receberam ontem o documento.

"Estou muito indignado pela falta de respeito com os trabalhadores. Eles (GM) deveriam ter avisado”, afirmou Ademir Justino Cassemiro, que trabalha há 18 anos na empresa e, mesmo não tendo sido cortado, foi a assembleia para “dar força”, aos colegas.

A GM alega que os cortes foram necessários por causa da queda nas vendas e nas exportações de veículos. E que tomou a decisão após outras tentativas de ajustes, como a suspensão temporária de contratos de trabalho (layoff), férias coletivas e dias de folga, além de um PDV (Programa de Demissão Voluntária) que foi rejeitado pelos funcionários em setembro.

Além da unidade de São Caetano, ocorreram demissões em São José dos Campos e em Mogi das Cruzes.

Na nota enviada no sábado, a GM informou que “a queda nas vendas e nas exportações levaram a General Motors a adequar seu quadro de empregados nas fábricas de São Caetano, São José dos Campos e Mogi das Cruzes”.

“Entendemos o impacto que esta decisão pode provocar na vida das pessoas, mas a adequação é necessária e permitirá que a companhia mantenha a agilidade de suas operações, garantindo a sustentabilidade para o futuro”, disse a GM por nota.





DEMITIDO CHORA DURANTE ASSEMBLEIA