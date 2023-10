'Santo André está melhor do que 2016 nas finanças'

Novo secretário de Finanças de Santo André, Pedro Seno admite que o cenário econômico municipal – influenciado pelo prisma nacional – traz preocupações, mas ele avalia haver soluções diante das ações que já estão em prática no governo do prefeito Paulo Serra (PSDB). Na avaliação de Seno, os últimos ajustes feitos pelo Paço, como o decreto de contenção de gastos, servem para manter estabilidade das contas públicas. “Estamos entrando no último ano de mandato, vamos entregar uma Prefeitura diferente da forma como recebemos (em 2016) e isso precisa seguir”, pondera o secretário, em entrevista exclusiva ao Diário.

Nome: Pedro Seno

Idade: 35 anos

Local de nascimento: Olímpia, Interior de São Paulo

Formação: Graduação em TI e Mestrado em Políticas Públicas

Hobby: Jogar tênis

Time do coração: Palmeiras

Local predileto: Minha casa, em Olímpia

Livro que recomenda: O Monge e o Executivo, de James C. Hunter

Artista que marcou sua vida: Mauricio de Sousa

Onde trabalha: Secretário de Inovação e Administração e de Gestão Financeira na Prefeitura de Santo André

O sr. assumiu a Secretaria de Finanças oficialmente na quinta-feira. Já foi possível traçar um diagnóstico do setor?

Eu tenho, na verdade, ouvido muito, especialmente as áreas da Prefeitura que têm algum tipo de problema orçamentário e financeiro de fluxo de caixa. Nesses dois dias eu não consegui ainda me apropriar e sentar com a equipe para olhar a situação das finanças para saber como está o orçamento. Sabemos um pouco de como está o caixa pelo que temos ouvido falar, sobretudo por esse decreto que a gente publicou, exatamente porque a gente precisa equilibrar as contas. Estamos entrando no último ano de mandato, vamos entregar uma Prefeitura diferente da forma como recebemos (em 2016) e isso precisa seguir. Então, nesses dois dias, eu consegui na verdade ouvir algumas áreas, como Educação, Saúde, Craisa (Companhia Regional de Abastecimento Integrado de Santo André) e Esporte para entender quais são as demandas, o que eles precisam para encerrar o ano e como é que a gente pode eventualmente ajudar. Sabemos da preocupação com a questão orçamentária, mas o pessoal também tem entendido que não é um cenário isolado de Santo André, há uma queda generalizada de arrecadação, em vários municípios, aqui no Grande ABC mesmo outras cidades decretaram contingenciamento (além de Santo André, Diadema e Ribeirão Pires publicaram decretos nesse sentido). Em São José do Rio Preto, no Interior, também há esse decreto. Há uma estagnação econômica. Todo mundo achava que, com a virada do governo federal, haveria um período de bonança, de melhoria da atividade econômica de forma geral, mas isso não aconteceu. Até houve um respiro no primeiro quadrimestre, foi melhor que a média, mas logo cessou e a arrecadação caiu muito. O ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços), que está em queda, tem total relação com a estagnação econômica porque envolve toda uma cadeia da economia, sobretudo na indústria. A gente fez um pouco de lição de casa na Prefeitura de Santo André nos últimos tempos, com a revisão de algumas leis tributárias. Vamos, inclusive, revisitar a legislação do ITBI (Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis) e do ISS (Imposto Sobre Serviços). Temos de ter um olhar mais focado em ação fiscal porque não tem segredo ou mágica. Santo André subiu demais a quantidade e a qualidade de serviço, com muitos equipamentos inaugurados. Para manter tudo isso, não tem como sem olhar para a questão tributária.

Um gargalo financeiro que Santo André vive é o precatório. Qual missão o prefeito Paulo Serra lhe deu para tentar atenuar esse problema?

Eu assumi (o comando da Secretaria de Finanças) na quinta-feira e o primeiro dia eu já tive reunião com o desembargador presidente do Depre (Diretoria de Execuções de Precatórios e Cálculos, órgão do Tribunal de Justiça de São Paulo responsável por canalizar a questão de precatórios no Estado), o desembargador Afonso Faro Júnior. Foi uma reunião bem interessante. Ele foi muito duro na linha de que a gente é um dos municípios superendividados, com uma proporção de três a quatro vezes nossa receita. Mas a gente vai ter que fazer é trabalhar fortemente na questão de de pagamento de valor de precatório fora do aporte comum, com métodos alternativos e fazendo um trabalho bem forte com câmara de conciliação, que a gente já republicou. Estimamos que haja celeridade e desconto nos acordos. E também vamos trabalhar muito forte a questão de alienação de áreas públicas. Um trabalho que a gente já tem feito, fizemos com intensidade dois anos atrás e vamos retomar porque há uma quantidade grande de áreas públicas em desuso, sem necessidade de seguir sob responsabilidade da Prefeitura. Vamos prepara os editais de licitação. O último item desse tripé é a questão de compensação. Ver as empresas que têm precatórios a receber e, ao mesmo tempo, possuem dívidas inscritas na Prefeitura para adotar um mecanismo de compensação. Mas precisamos ter claro que esse é um debate que extrapola Santo André. Tanto que o prefeito Paulo Serra é vice-presidente de finanças da FNP (Frente Nacional de Prefeitos) porque o caso de Santo André é delicado. A atual regra constitucional diz que temos de zerar os precatórios até 2029, mas não podemos ultrapassar os 5% da receita nesse pagamento. O atual estoque de precatórios de Santo André bate R$ 1,4 bilhão. Então temos debatido a necessidade de esticar esse prazo porque, pelas regras vigentes, a situação é complicada.

Mas o cenário financeiro é inviável ou há solução?

Há solução. Mas é preciso enfrentar os problemas. Temos alguns desafios na questão arrecadatória, tributária, que precisamos enfrentar. Por exemplo, quando houve o impasse do IPTU em 2017 para 2018, criou-se um limbo jurídico com relação à Planta Genérica de Valores. Em 2021, enfrentamos essa questão. Agora, temos de enfrentar um desafio de trabalhar em cima de quem não paga o IPTU, não onerar mais quem já paga. Teremos um processo de recadastramento imobiliário no ano que vem, para identificar quem não paga o IPTU, quem reformou, ampliou seu imóvel e também não paga o tributo que deve. Temos de focar nas soluções. Eu falo muito isso para o prefeito. Gosto de dar autonomia para a minha equipe, autonomia total, porque quero gastar boa parte do meu tempo pensando e executando soluções.

Como a inovação pode facilitar o processo de melhora das contas públicas?

Essas novas tecnologias podem agregar muito na parte econômica do município. Por exemplo, na minha primeira passagem pela Secretaria de Finanças, permitimos o pagamento de boletos via PIX. Muitas vezes o cidadão ia até o balcão, renegocia sua dívida, saía com boleto e não quitava. Hoje o cara é atendido na hora, já gera o QRCode e ele paga na hora, pelo celular. E esse dinheiro cai imediatamente na conta da Prefeitura pelo convênio com o Banco do Brasil.

A percepção da população é a de que, no serviço público, tudo é moroso e arcaico. Mas, aqui em Santo André, o sr. lidera um debate em torno da inovação no poder público. Como esse debate se aplica na prática da gestão?

Inovação tecnológica é minha praia é de verdade, área pela qual sou formado, tenho especializações, mestrado e tentando doutorado. Em Santo André, fui superintendência da Previdência, secretário de Planejamento e agora secretário de Finanças pela segunda vez. Entrei com uma adjunto de Inovação e Administração e voltei no começo do segundo mandato como secretário. Inovação é uma área que quero seguir para o resto da minha vida. Claro que gostaria que a gente tivesse muito mais evoluído nessa parte, mas a gente fez muita coisa. Saltamos em números consideráveis. No começo do mandato, a gente tinha 103 câmeras no município e hoje a gente está perto de atingir 3.700 câmeras. São câmeras voltadas para a parte de monitoramento do trânsito, nos equipamentos públicos e que monitoram toda a cidade. Hoje temos uma solução de monitoramento de câmera de reconhecimento facial, de reconhecimento de placa e, pelo nosso setor analítico, conseguimos saber e identificar um veículo da cor vermelha, numa segunda-feira específica, nos últimos 12 meses, entre às 8h e às 10h, no sentido bairro-centro, na Avenida Pereira Barreto. Colocamos filtros e conseguimos limpar a imagem apenas para ficar o veículo que listamos. Estive à frente da implementação do COI (Centro de Operações Integradas), inclusive estamos avançados para um novo COI, com uma reforma e ampliação do atual. Estamos montando um projeto de IoT, a internet das coisas, dentro de dois a três anos vamos ter uma cidade hiperconectada. Conseguir, por exemplo, ligar ou desligar lâmpadas de determinado andar do prédio do Executivo pelo meu celular. Isso num exemplo, porque vamos ampliar isso para uma escala bem maior, envolvendo toda a cidade. A ideia é que consigamos, por exemplo, identificar um acidente de trânsito, encaminhar um drone para lá, filmar e trazer a informação, em tempo real, da situação para melhor avaliação do que fazer. Poderemos chegar ao ponto de, havendo um acidente grave em determinada avenida, controlar os semáforos do caminho para facilitar o acesso de uma ambulância. No futuro, queremos ter a possibilidade de administrar essas coisas por celular, por controle de voz.

Pelo o que o sr. vê, discute e analisa, em que situação está Santo André nesta questão tecnológica?

Muito à frente. Eu tenho feito umas palestras em alguns eventos sobre inovação tecnológica e tenho batido bastante na tecla da necessidade de avanços tecnológicos, sobretudo no poder público. Eu sou vice-presidente de inovação dentro do setor temático da FNP e tenho me debruçado muito nessa questão de cidades inteligentes.