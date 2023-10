Ex-Power Couple, Nahim e Andreia Andrade anunciam fim do casamento

A bruxa está solta! Seguindo a maldição do Power Couple Brasil, Nahim e Andreia Andrade anunciaram o fim do casamento. Caso você não saiba, existe uma superstição entre os fãs do reality que diz que todo casal se separa após participar do programa.

Se é verdade ou não, fato é que no último domingo, dia 22, mais um casal anunciou o fim do relacionamento. Nahim e Andreia participaram da edição de 2021. Nas redes sociais, ao divulgar a notícia, eles escreveram:

Não teve briga, mágoa, traumas? A gente conseguiu enxergar que esse era o melhor caminho e vamos deixar de ser um casal do mesmo jeito que fomos um dia: com muito amor, respeito e amizade.