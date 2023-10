Arthur Aguiar e Jheny Santucci fazem chá revelação e divulgam sexo do bebê: Vem Gabriel!

Arthur Aguiar e Jheny Santucci anunciaram no último domingo, dia 22, que serão pais de um menininho, seu primeiro filho juntos. Os dois não são mais um casal, mas mantém a relação amigável e planejam cada detalhe da gestação em comunhão.

Através das redes sociais, eles compartilharam um vídeo do momento emocionante da descoberta do sexo e ainda revelaram o nome do pequeno - Gabriel. Muito fofo, né? Na legenda, eles escreveram:

Nossa, a gente já te ama tanto que você nem faz ideia!!! O significado do seu nome é Deus enviou e é exatamente essa certeza que nós temos, que Deus te enviou para nós! Desde que soubemos da sua chegada não tivemos dúvida que você vinha com um propósito grande em nossas vidas!! Que você venha com muita saúde e com a certeza que você já é MUITO amado!! Obrigado a todos que participaram desse momento com a gente e a todos que mesmo de longe estão mandando boas energias para gente!!

Jheny está com cerca de seis meses de gravidez. A influenciadora e o cantor anunciaram o fim do relacionamento apenas três dias depois de anunciarem que não eram mais um casal. Além do pequeno Gabriel, Arthur também é pai de Sophia, de cinco anos de idade, fruto do antigo casamento com Maíra Cardi.