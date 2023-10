Charge - 23 de outubro de 2023

Na primeira quinzena de outubro, cinco municípios do Grande ABC registraram 543 casos confirmados de Covid-19 – os dados não incluem São Bernardo e São Caetano, que não informaram os números. Nesse período, a média diária de novos registros é de 34 ocorrências.

As notificações representam 84% do total de casos confirmados durante todo o mês de setembro, que contabilizou 641 registros positivos para Covid. Nos primeiros quinze dias de outubro e no mês passado, duas pessoas, uma em cada período, morreram em decorrência da doença.