Argentina: Secretário Vitobello não dá previsão para resultados de eleições

O secretário geral da presidência Argentina, Julio Vitobello, disse no começo da noite deste domingo que as eleições no país ocorreram "em paz e com normalidade", mas evitou dar um horário para a divulgação dos resultados, de acordo com declarações à imprensa feitas no centro de apuração logo após o fechamento das urnas.

"Não queremos faltar com a verdade e dizer um horário. Queremos ser sérios e responsáveis", disse o secretário. "Quando tivermos os resultados consolidados e de forma representativa vamos divulgar imediatamente."

Em suas declarações, Vitobello confirmou que o comparecimento nas urnas foi de 74% dos eleitores, mas ressaltou que até o momento de suas declarações ainda tinham pessoas votando nos postos pelo país, o que poderia elevar o porcentual.