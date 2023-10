Mauro Vieira: Cúpula alcançou consensos para solucionar crise no Oriente Médio

O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, afirmou que há um consenso, junto à comunidade internacional, na busca por uma solução para a crise no Oriente Médio. Em texto divulgado pelo governo federal, Vieira diz que esse consenso se estende sobre a criação do Estado Palestino, a necessidade de ajuda e saídas humanitárias, e por um acordo que encerre as hostilidades e ponha fim à onda de violência na região.

O ministro é o representante do governo brasileiro na Cúpula para a Paz do Cairo, evento realizado na capital do Egito neste sábado, 21 de outubro, com autoridades de diversos países do Oriente Médio, Europa, Ásia, África e do continente americano.

"A discussão foi muito franca e muito aberta. Acho que, como resultado, a gente pode dizer que houve consenso entre todos os participantes de que é chegada a hora de se negociar uma solução", afirmou Mauro Vieira. "Houve também um consenso com relação à criação dos dois estados independentes vivendo lado a lado, em paz, com fronteiras internacionalmente conhecidas", continuou.

Abertura da fronteira

O ministro diz que outro avanço obtido neste sábado foi a abertura da fronteira por parte do Egito para que os primeiros caminhões com ajuda humanitária entrassem na Faixa de Gaza. "Isso foi muito importante. Havia, entre os países que participaram da reunião, uma consciência de que a passagem para a entrada de ajuda humanitária é indispensável."

Para o ministro, a expectativa é de que essa ajuda possa ser ampliada nos próximos dias. "Há duas semanas que não havia nada. Hoje, haver 20 já foi um passo importante e espero que nos próximos dias se possa chegar a um entendimento que se atenda, pelo menos, às necessidades básicas".

Apesar dos avanços obtidos no encontro, Mauro Vieira frisou que até o momento ainda não houve uma definição sobre a situação dos brasileiros que atualmente estão abrigados nas cidades de Khan Younis e Rafah, na Faixa de Gaza, à espera de uma autorização para entrar no Egito e serem repatriados ao Brasil.

"Ainda não temos nada concreto. Eu, inclusive, no meu pronunciamento, disse que estava hoje nessa reunião representando o presidente Lula para trazer a palavra do Brasil pela busca de um entendimento e uma negociação de uma saída na direção da paz nesse conflito e também para pedir a liberação dos 26 brasileiros que ainda estão na faixa de Gaza e que não saíram até o momento", explicou o ministro.

Agora, a expectativa de Vieira é de que outras reuniões sejam convocadas para construir soluções para o conflito. "Manifestei, ao ministro do exterior do Egito (Sameh Shoukry), a esperança de que haja novas edições em breve e que esse grupo de países vá se ampliando até que se chegue a uma negociação com as duas partes envolvidas", disse Mauro Vieira.