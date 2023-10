Eleições argentinas: encerra votação do 1º turno das eleições presidenciais

Encerrou às 18 horas (de Brasília) a votação do primeiro turno das eleições presidenciais da Argentina. Segundo a Direção Nacional Eleitoral (DINE) do país, os resultados parciais devem sair por volta das 22h, que definirá se haverá ou não um segundo turno no país. Segundo a Câmara Nacional Eleitoral do país, 74% dos eleitores compareceram às urnas neste domingo, número que pode aumentar, visto que pessoas aguardando nas zonas eleitorais ainda poderão registrar seu voto.

Os principais candidatos com os nomes nas urnas são o libertário Javier Milei (La Libertad Avanza), o governista e atual ministro da Economia, Sergio Massa (Unión por La Pátria), e Patricia Bullrich, de centro-direita, da coalizão Juntos Por el Cambio.

Após votar, o ex-presidente da Argentina Mauricio Macri disse estar confiante de que haverá segundo turno. O político é apoiador de Bullrich.

O país escolhe também hoje 130 dos 257 integrantes da Câmara dos Deputados e 24 dos 72 senadores, além de algumas disputas locais, como o governo da Província de Buenos Aires e da cidade de mesmo nome.