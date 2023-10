Com recorde de público, Flamengo supera o Vasco em estreia de Tite no Maracanã

Em mais um clássico muito equilibrado, o Flamengo conquistou uma vitória importante, por 1 a 0, na tarde deste domingo. Jogando no Maracanã, no Rio, o time rubro-negro ganhou com gol de Gerson, no segundo tempo, em partida válida pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Foi a primeira partida dos técnicos Tite e Ramón Díaz por seus times no Maracanã, que contou com 69.473 torcedores, maior público da competição.

Com a vitória, o Flamengo se mantém com 100% na "era Tite", chegando a 50 pontos, garantindo mais uma rodada no G-4. O Vasco segue com 30 pontos e entrou novamente na zona de rebaixamento, embora a torcida possa ter esperança para a reta final da competição.

Pelo momento dos times, era esperado um clássico equilibrado e isso se concretizou no primeiro tempo, apesar de alternarem na pressão ofensiva. O Vasco começou melhor e a primeira finalização foi de Praxedes, da meia-lua, mas por cima. Depois, Paulo Henrique arriscou de fora da área, mas Rossi defendeu tranquilo.

Outra boa chance vascaína começou nos pés de Payet, que começou a ser o verdadeiro camisa 10 que o torcedor deseja. Na direita, ele limpou o adversário e cruzou na segunda trave. Vegetti conseguiu cabecear, mas nas mãos de Rossi.

O Flamengo começou a ameaçar o Vasco nas bolas paradas. Arrascaeta conseguiu falta perto da área e ele mesmo cobrou. Na finalização, a bola passou muito perto da trave de Léo Jardim. Depois, Erick Pulgar foi quem cobrou, mas a bola desviou na barreira e foi para fora.

Na parte final, aos 35, Arrascaeta voltou a assustar quando completou cruzamento de cabeça, exigindo boa defesa de Léo Jardim. Principal jogador do Flamengo, ele voltou a se destacar em chute de fora da área, colocado, mas para fora.

O Flamengo seguiu com a pressão e só não sofreu o primeiro gol por conta de Léo Jardim. Após cobrança de escanteio, desviou cabeçada de Fabrício Bruno, que ainda bateu no travessão. No rebote, o próprio Fabrício finalizou e a bola ainda desviou na defesa, mas o goleiro voltou a salvar o Vasco.

O Vasco ainda teve tempo de responder antes do intervalo, quando Praxedes cruzou da direita, encontrando Gabriel Pec. Ele chutou de primeira, mas a bola desviou em Léo Pereira e foi para fora.

A etapa final seguiu bastante equilibrada, mas começou com menos chances de gol. O Vasco assustou com chute de Praxedes da meia-lua, mas a bola desviou e saiu por cima. O Flamengo respondeu em contra-ataque rápido, que terminou com chute de Bruno Henrique de fora da área e defesa segura de Léo Jardim.

Uma das principais chances do jogo veio depois, a favor do Vasco. Após cruzamento da esquerda, Vegetti deu um peixinho, mas Rossi se esticou todo para espalmar. O Vasco seguiu com a pressão no escanteio, mas não conseguiu marcar, mesmo com a bola ficando viva na pequena área.

Até que o Flamengo conseguiu abrir o placar aos 30 minutos. Gabigol foi acionado na esquerda, chegou à linha de fundo e cruzou para trás. Léo desviou, mas o rebote caiu nos pés de Gerson, que chutou de primeira e ainda contou com desvio em Jair para vencer Léo Jardim. Mesmo com as substituições e a disposição, o Vasco não conseguiu evitar a derrota.

Na próxima rodada, Flamengo e Vasco duelam contra a dupla gaúcho na 29ª rodada. O time rubro-negro visita o Grêmio, em Porto Alegre (RS), na quarta-feira, às 21h30. Na quinta-feira, às 19h, é a vez do Vasco receber o Internacional, em São Januário, no Rio(RJ), em duelo que teve todos os ingressos esgotados na sexta-feira.

FICHA TÉCNICA

FLAMENGO 1 X 0 VASCO

FLAMENGO - Rossi; Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Thiago Maia, Erick Pulgar, Gerson (Everton) e Arrascaeta (Everton Ribeiro); Pedro (Gabriel) e Bruno Henrique (Luiz Araújo). Técnico: Tite.

VASCO - Léo Jardim; Paulo Henrique (Puma Rodríguez), Medel, Léo e Lucas Piton; Zé Gabriel (Jair), Praxedes (Sebastián Ferreira) e Paulinho; Payet (Orellano), Gabriel Pec (Erick Marcus) e Vegetti. Técnico: Ramón Díaz.

GOL - Gerson, aos 30 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Fabrício Bruno (Flamengo); Paulo Henrique e Paulinho (Vasco).

ÁRBITRO - Raphael Claus (SP).

RENDA - R$ 3.407.812,50.

PÚBLICO - 64.524 pagantes (69.473 torcedores).

LOCAL - Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ).