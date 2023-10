Rebeca Loos, suposta amante de David Beckham em 2003, abre o jogo sobre documentário da vida do ex-jogador: Ele precisa se responsabilizar

A suposta traição que envolve o nome de David Beckham e Rebeca Loos está dando o que falar! O ex-jogador teria se envolvido com a sua ex-assistente na época em que jogava no Real Madri e ela abriu o jogo sobre o seu comportamento na série documental Beckham, que está no ar na Netflix.

Assim, a modelo holandesa deu entrevista ao jornal britânico Daily Mail, e afirmou que David estaria dando uma de vítima, não confirmando a traição que, supostamente, aconteceu em 2003.

É sempre coitadinho de mim. Ele precisa se responsabilizar, declarou ela.

E completou: Ele pode dizer o que quiser. Claro que eu entendo que ele tem uma imagem a preservar, mas ele está se retratando como a vítima, dando a entender que eu sou uma mentirosa que inventou essas histórias.

David Beckham não assumiu a traição, embora a polêmica tenha ido ao ar nos capítulos da série com Victoria Beckham.

Para Loos, ele lamenta o episódio, mas afirma que ele está deixando ela mesma se passar por mentirosa.

Ele está sugerindo indiretamente que fui eu quem fiz Victoria sofrer, desabafou.

Na época em que aconteceu, ela revelou à Sky News, em 2004, que os dois estavam conectados.

Nós estávamos ligados um ao outro a noite inteira. Estávamos simplesmente conectados. As pessoas perceberam. Eu mal podia esperar para estar sozinha com ele, e eu sabia que ele estava sentindo o mesmo. Deixamos as outras duas pessoas que estavam no carro e começamos a nos beijar apaixonadamente o caminho inteiro até o hotel, disse ela.

Eita!