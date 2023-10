Briga deixa três torcedores feridos antes do clássico entre Flamengo e Vasco

Uma briga entre torcedores de Flamengo e Vasco deixou três torcedores feridos antes do duelo entre as equipes neste domingo, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. A confusão ocorreu perto da estação de Cosmos, na zona Oeste do Rio de Janeiro, a cerca de 40 quilômetros do Maracanã, estádio onde será realizada a partida.

Após o confronto, dois torcedores foram baleados e outro sofreu ferimentos com faca. O Corpo de Bombeiros foi chamado e os torcedores foram levados para o Hospital Rocha Faria, em Campo Grande.

Um vídeo nas redes sociais mostra um dos torcedores feridos sendo carregado por outro homem, que afirma que "o amigo foi baleado". Outro vídeo das redes mostra uma imagem aérea da confusão, em que é possível ver um aglomerado de pessoas nos trilhos do trem da estação de Cosmos, onde ocorreu a briga.

Por volta das 11h deste domingo, a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro apreendeu rojões e pedaços de madeira na estação ferroviária de Bangu, também na zona oeste da cidade, que já estariam preparados para mais um confronto entre os torcedores rivais.