Kim Kardashian publica foto com música de Taylor Swift e web comenta: Invejosa

Não é novidade que Taylor Swift e Kanye West não são amigos por conta de uma série de acontecimentos. Entretanto, durante uma das polêmicas envolvendo os dois artistas, Kim Kardashian estava casada com o rapper e o defendeu.

Para quem não lembra, Kanye lançou uma música chamada Famous e nela chamava a dona do hit Lavander Haze de p**a. Taylor se pronunciou e deixou bem claro que não autorizou que fosse chamada assim pelo cantor, entretanto, Kim Kardashian vazou uma suposta conversa entre os artistas que provava o contrário.

Depois de alguns anos, foi provado que a suposta gravação compartilhada pela empresária era falsa, o que deixou os fãs de Swift e parte da web super bravos. Porém, parece que Kim está pronta para se redimir sobre o ocorrido.

Isso porque a famosa compartilhou um clique do seu aniversário de 43 anos com a música Speak Now de Taylor. E não parou por aí! Ela também estava usando um vestido roxo super parecido com o que a cantora usa na capa do álbum de mesmo nome da canção.

É claro que os fãs da loira não deixaram de comentar sobre o ocorrido. Eles acusaram Kim de ter inveja do sucesso de Taylor Swift e relembraram o passado turbulento das duas.

Kim Kardashian foi uma das principais responsáveis pela pior época da vida de Taylor. Ela gravou e vazou a ligação. Ela começou o negócio de cobra. Ela humilhou Taylor de formas demais para agora tá aí postando música dela na internet, comentou um.

Ela está definitivamente com inveja de toda a atenção que Taylor ganhou da mídia, disse outro.

Eita!