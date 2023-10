Eleições na Argentina: 44,4% do eleitorado já votou, incluindo os 3 principais candidatos

Os três principais candidatos à presidência na Argentina já votaram e, segundo informou a Câmara Eleitoral, 44,4% do eleitorado já havia comparecido às urnas por volta das 14h deste domingo. Cerca de 35 milhões de pessoas são consideradas aptas a votar, das quais 37,04% estão na província de Buenos Aires, de acordo com o Ministerio del Interior do país.

Em sua conta no X (antigo twitter), o atual ministro da Economia, Sergio Massa, fez um apelo para cidadãos "votarem com confiança na Argentina" e disse que o país precisa de estabilidade e previsibilidade. "Em quatro minutos, na sala escura, decidimos o futuro dos próximos quatro anos", escreveu na rede social após deixar a cabine de votação.

Massa disputa a corrida eleitoral com Javier Milei, que aparece como líder na maioria das pesquisas, ainda que o último levantamento da AtlasIntel tenha apontado vitória do atual ministro. Nas primárias (PASO) realizadas em agosto, o ultradireitista Milei surpreendeu por despontar na frente, com cerca de 30% dos votos. A mídia local divulgou que o candidato, que foi votar há pouco, vestiu a mesma roupa que usou nas PASO para comparecer à urna hoje.

A ex-ministra da Segurança do governo Macri, Patricia Bullrich, foi a última dos três a votar. "Acabei de votar com muita esperança num dia decisivo para todos. Agradecimentos sinceros aos milhares de fiscais de todo o país que cuidam de nossos votos. Estes votos representam, nem mais nem menos, os sonhos de todo argentino", escreveu, há cerca uma hora, em sua conta do X.