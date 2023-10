Rachel Sheherazade mostra presentes que recebeu de Kally Fonseca e Jaquelline Grohalski

Rachel Sheherazade virou assunto nas redes sociais ao ser expulsa de A Fazenda 15. Apesar de ser convidada a sair do reality após colocar a mão no rosto de Jenny Miranda, os internautas acharam que a jornalista não deveria ter sido expulsa e começaram a defendê-la e mostrar muito amor.

Mas não foi só a web que apoiou Rachel. Através do Instagram, a ex-peoa revelou que, ao abrir a mala que trouxe de A Fazenda 15, viu que duas de suas amigas tinham deixado presentes para ela. Kally Fonseca deu o chapéu estampado e Jaquelline Grohalski os brincos em formato de bota de caubói.

- Estou aqui desfazendo minhas malas que vieram da Fazenda e olha só a surpresa que eu tive. Numa das minhas malas, olha o que eu encontrei: esses brincos! Adivinha de quem são? Da minha branquinha de neve, da Jaque, que fez a minha mala. E mais uma surpresa que eu recebi do meu grupo Pôr do Sol: de quem é esse chapéu? A Kally! Minha loura linda. Gente, eu caí no choro. Quando eu vi esses presentes que as minhas amigas mandaram para mim, eu caí no choro, saudade do meu grupo, saudade das minhas menina, saudade de abraçar e beijar a Jaque e a Kally. E saudade dos meus meninos também, o André e o Lucas.

Comemoração e desabafo

Com tanto apoio, Rachel Sheherazade alcançou quatro milhões de seguidores no Instagram. Para comemorar o marco, a jornalista decidiu conversar com os fãs e acabou desabafando sobre a expulsão. Segundo ela, estar confinada era seu sonho, e queria muito conseguir ir até o final.

- Gente, que é isso?! Quatro milhões de seguidores. Que loucura é essa! Que presentaço que vocês estão me dando. Eu não tenho nem palavras para agradecer a cada um de vocês por esse imenso carinho, por estarem comigo, me mando as mãos nesse momento, que é um momento difícil para mim. Momento em que eu me dou conta de que o meu sonho em A Fazenda foi retirado de mim de uma forma abrupta, de uma forma que eu não esperava, de uma forma até covarde, mas eu conto com o apoio de vocês. Eu estou recebendo cada sentimento que vocês destinam a mim, cada palavra de apoio e incentivo. Eu estou recebendo todo o carinho de vocês. Beijo no coração. Obrigada quatro milhões!

Família

Mesmo triste com a saída do reality, Rachel está aproveitando para matar a saudade de seus familiares. No feed, a ex-participante publicou um clique raro com os filhos e escreveu:

Jantarzinho com a família.