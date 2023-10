Bruna Biancardi mostra lembrancinhas feitas para o nascimento de Mavie

No dia 6 de outubro, a primeira filha de Bruna Biancardi nasceu e ela não poderia estar mais feliz com a chegada da pequena Mavie. Por conta disso, a famosa decidiu fazer uma decoração no hospital que a filha nasceu e providenciou algumas lembrancinhas. Entretanto, por ter organizado tudo de última hora, os presentes não chegaram a tempo.

Mesmo assim, Bruna não deixou de mostrar aos seguidores tudo o que encomendou para presentear as pessoas que visitaram a pequena. Através dos Stories, a mãe da filha de Neymar compartilhou os detalhes das lembrancinhas.

Eles receberam caixas com bordados de balão na frente e o nome de cada um impresso na parte interna. A das mulheres, que é rosa, tem uma casinha de porcelana decorada e um aromatizador. Já a dos homens é azul e com charutos de chocolate, e uma garrafa de whiskey Jack Daniels.

Papai babão

Mas não é só Bruna Biancardi que anda se derretendo por Mavie. Neymar Jr. usou os Stories para mostrar a pequena dormindo. Na legenda, ele escreveu:

Boa Noite.

Que fofura, não é?