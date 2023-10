Eleições na Argentina: Javier Milei vota em Buenos Aires e provoca alvoroço

O candidato libertário à presidência da Argentina Javier Milei votou neste domingo, 22, aos sons de parabéns e em meio ao intenso alvoroço provocado por seus apoiadores na entrada da Universidade Tecnológica Nacional, em Palermo. Favorito nessas eleições, dezenas de pessoas se mobilizaram para acompanhar a passagem do candidato, que forçou a polícia a criar um corredor de proteção ao candidato e paralisando o trânsito nas regiões de Palermo momentaneamente.

Emilys Tamiche, 27, votou mais cedo e um colégio eleitoral próximo e se apressou a ir ver Milei perto do meio dia. O candidato, porém, atrasou quase uma hora, indo votar quase ao mesmo tempo que sua rival, Patricia Bullrich, havia programado ir ali perto.

Emilys foi com o cachorrinho, Ferdinando, para ver o libertário, mas mal conseguiu chegar perto. O mar de gente, entre apoiadores, curiosos e jornalistas, a deixou receosa de se aproximar com o cão. De origem venezuelana, ela conta que nunca tinha visto um fenômeno como o que provoca Milei nos jovens.

"Eu sinto que os argentinos têm uma paixão maior, eles são intensos" afirma. "Isso me lembra quando Chávez ganhou a presidência, também movimentou um monte de gente nas ruas. Mas isso é diferente, existe um sentimento distinto."

As esquinas da rua Medrano lotaram de jovens que estavam ali só para ver Milei. Muitos ainda não tinham idade para votar e estavam acompanhados de suas mães preocupadas. Muitas crianças corriam na expectativa de ver o "peluca", seu apelido, e ficavam eufóricas ao mínimo movimento de que poderia estar se aproximando o candidato.

Pessoas mais idosas acompanhavam a situação com curiosidade, rindo do entusiasmo dos mais jovens. Quando Milei de fato chegou, alguns se assustaram com a multidão que rodeou o carro. "Isso é demais", comentou um senhor que tentava sair do meio da multidão.

Quando o candidato saiu do veículo que o trazia, em meio a um cordão formado por seus seguranças e a polícia da cidade de Buenos Aires, seus apoiadores começaram a cantar "parabéns", já que hoje é o aniversário de 53 anos do libertário.

Priscila Vallejos Alegre, 19, estava ali com sua amiga para ver o candidato. Esta é a primeira vez que vota e escolheu Milei por propor algo diferente. "Eu já vivi nos governos anteriores e nada deu certo, por isso que eu escolho o Milei, ele propõe algo diferente".