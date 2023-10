Alunos da região são pré-selecionados para Olimpíada Internacional de Astronomia

Depois da disputa nacional, chegou a vez de definir as equipes brasileiras que participarão da Olimpíada Internacional de Astronomia em 2024. Em todo Brasil, cerca de 28 mil estudantes do Ensino Fundamental II – Anos Finais (9º ano) e Ensino Médio (1ª a 3ª série) de escolas públicas e particulares foram pré-selecionados para as provas da fase on-line. Desses, 1.018 estão matriculados em unidades da Seduc-SP (Secretaria da Educação do Estado de São Paulo) da rede estadual, sendo 37 no Grande ABC.

Estão na lista da seletiva os estudantes do nível 4 (Ensino Médio) que obtiveram nota igual ou superior a sete e os do nível 3 (9º ano) com nota igual ou superior a nove na XXVI Olimpíada Brasileira de Astronomia. Como as etapas internacionais serão realizadas ao longo de 2024, é importante que os participantes tenham menos de 20 anos de idade e não estejam cursando disciplinas de grau universitário no próximo ano.

A fase on-line é dividida em três provas obrigatórias, entre os meses de outubro, novembro e dezembro. Para cada exame, os estudantes têm o prazo de duas horas para resolução das atividades. O grau de dificuldade das questões aumenta da primeira para a segunda e da segunda para a terceira prova.

Serão convidados para a fase presencial entre 150 a 200 jovens com as melhores médias nas três provas on-line. Prevista para março de 2024, no município de Barra do Piraí (RJ), a etapa inclui avaliações teóricas, observacionais reais ou planetário e de carta celeste. Ao fim, a comissão definirá o grupo de 40 estudantes que deve participar do Treinamento 2024, incluindo cinco meninas do Ensino Médio, cinco estudantes de escolas públicas do Ensino Médio e cinco estudantes da 1ª série do Ensino Médio com as maiores pontuações na seletiva.

Os treinamentos também serão classificatórios, uma vez que escolherão as duas equipes brasileiras representantes da XVII IOAA (International Olympiad on Astronomy and Astrophysics) e da XVI OLAA (Olimpiada Latinoamericana de Astronomía y Astronáutica). O regulamento completo está disponível em www.oba.org.br/site.

INTERIOR

Na rede estadual paulista, as regiões de Campinas e Sorocaba lideram o ranking com o maior número de escolas e estudantes pré-selecionados. Em Campinas, chegam à etapa 80 unidades e 174 alunos. Entre elas, a Escola Estadual José Maria Matosinho (Campinas), a Escola Estadual Professora Suely Maria Cação Ambiel Batista (Indaiatuba) e a Escola Estadual Professor Cyro de Barros Rezende (Valinhos). Cada uma com seis candidatos aprovados para a etapa on-line.

Em Sorocaba, são 47 unidades e 121 estudantes. Destaque para a Escola Estadual Coronel Marcos Ribeiro, em Fartura, onde 12 jovens matriculados integram a lista final. São também da região a Escola Estadual Anthenor Fruet (Itu) e a Escola Estadual Coronel Nhonhô Braga (Piraju) com nove e oito selecionados, respectivamente.

XXVI Olimpíada Brasileira de Astronomia

São Paulo fechou a XXVI Olimpíada Brasileira de Astronomia com mais de 1.300 medalhas nos quatro níveis da competição (nível 1 – 1º ao 3º ano do Fundamental I; nível 2 – 4º ao 5º ano do Fundamental I; nível 3 – 6º ao 9º ano do Fundamental II; e nível 4 – Ensino Médio).