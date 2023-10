Santo André entrega 1.026 escrituras a moradores do Núcleo Cruzado II

A Prefeitura de Santo André, em parceria com a CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano), entregou 1.026 escrituras de imóveis neste sábado (21) para moradores do Núcleo Cruzado II, no Jardim Santo André. A ação faz parte do programa de regularização fundiária do município, que já distribuiu mais de 10 mil títulos de propriedade em diversas regiões da cidade, sem nenhum custo para os munícipes.

A entrega dos documentos foi realizada na Creche Francisca Zuke e contou com a presença do secretário estadual de Desenvolvimento Urbano e Habitação, Marcelo Cardinale Branco. A matrícula definitiva dos imóveis é o documento que torna as famílias, de fato, proprietárias da moradia, trazendo inúmeros benefícios como segurança jurídica, acesso a crédito, entre outros.

“Essa é uma das entregas mais emocionantes que fizemos durante a gestão. São 1.026 escrituras que ficaram prontas e vamos entregar para esses moradores. Quando temos um teto para morar, isso representa dignidade, segurança e conforto para nós e para os nossos filhos. Hoje vamos dar essa segurança para esses moradores, para que eles possam dormir tranquilos e nos seus imóveis”, destacou o prefeito Paulo Serra.

Secretário estadual de Desenvolvimento Urbano e Habitação, Marcelo Cardinale Branco ressaltou os investimentos feitos pela pasta. “A habitação é um dos grandes pilares do Governo do Estado. Nosso plano é fazer 200 mil unidades habitacionais ao longo de quatro anos. Em Santo André temos mais de R$ 500 milhões sendo investidos para regularizar 19 mil unidades e vamos construir mais 3 mil unidades habitacionais que já estão em produção. Essa é a forma do Estado reconhecer o esforço que as pessoas fizeram todos esses anos enquanto esperavam a escritura”, comentou.

A área do Núcleo Cruzado II está inserida no Jardim Santo André, foi adquirida pela CDHU em 1977 e sofreu um intenso processo de ocupação irregular na década de 1980. No período de 2014 a 2018, a área foi atendida pelo processo inicial de urbanização do governo estadual. O local está consolidado e atualmente é dotado de toda a infraestrutura necessária aos moradores como rede de distribuição de água, energia elétrica, iluminação pública e pavimentação.

“Essa é uma data muito esperada pela comunidade, afinal, essas pessoas estavam há mais de 20 anos esperando por esse documento. Hoje eles vão levar as matrículas para casa. Tínhamos uma previsão de conseguir entregar 682 escrituras, mas fomos além, e de última hora conseguimos regularizar 1.026 imóveis”, comemorou o secretário de Habitação e Regularização Fundiária, Ivo de Lima.

O casal Maria Aparecida de Souza Bueno, 68 anos, e André José Cavalheiro Bueno, 70, estava entre as centenas de pessoas contempladas com as escrituras. “Estávamos há mais de 20 anos esperando por esse dia. Achei que isso nunca iria acontecer. Foram várias promessas e desta vez estamos com o documento na mão. Podemos dormir tranquilos”, celebrou Maria.