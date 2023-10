Palavra do Leitor - 22 de outubro de 2023

As cartas para esta seção devem ser encaminhadas pelos Correios (Rua Catequese, 562, bairro Jardim, Santo André, CEP 09090-900) ou por e-mail (palavradoleitor@dgabc.com.br). Necessário que sejam indicados nome e endereço completos e telefone para contato. Não serão publicadas ofensas pessoais. Os assuntos devem versar sobre temas abordados pelo jornal. Se julgar pertinente, o Diário utilizará neste espaço comentários referentes a reportagens publicados em suas redes sociais. O Diário se reserva o direito de publicar somente trechos dos textos.

Caos em S.Bernardo – 1

‘Moradores reclamam de falta de mobilidade urbana de S.Bernardo’ (Setecidades, dia 20). Vejo que o grande problema está em acreditar que um político que não seja progressista consiga pensar nos munícipes. Talvez precisemos nos unir no próximo pleito para eleger alguém que tenha princípios e objetivos mais voltados para a justiça social, que não tenha ideias privatistas, que enxergue as áreas públicas com finalidades coletivas, que acredite na importância das áreas verdes para a melhora da qualidade do ar e, consequentemente, da vida dos munícipes e dos moradores das cidades do entorno de São Bernardo. Enquanto as eleições municipais não chegam, devemos denunciar em todas as instâncias como Ministério Público, Assembleia Legislativa, Câmara e meios de comunicação para que todos possam saber o que está acontecendo na cidade. Para 2024, vamos nos unir para votar em candidatos progressistas!

Adriana Tadeu - do Facebook

Caos em S.Bernardo – 2

Morar no Centro de São Bernardo é um exercício diário de paciência no trânsito. Com o número de investimentos imobiliários na região, é preciso rever as políticas de mobilidade urbana. Prefeitura deve planejar melhor a cidade.

Eriane Savóia - do Facebook

Caos em S.Bernardo – 3

Prefeito, escute a nós, moradores do Centro, para melhorar o trânsito na região. Temos propostas, estamos abertos ao debate e gostaríamos de ser ouvidos.

Angelo Eduardo Marcolino - São Bernardo

Caos em S.Bernardo – 4

Lamentável o que estão fazendo com o Centro de São Bernardo, causando tanto trânsito. Essa obra do BRT destruiu a Avenida Aldino Pinotti, que era tão tranquila para transitar, além desses novos empreendimentos, que, em breve, com tantos carros a mais nessa região, será um verdadeiro caos!

Viviane Eslava Gratieri - do Facebook

Caos em S.Bernardo – 5

Planejamento zero da Prefeitura de São Bernardo com esta obra. O trânsito está insuportável na região. Trafegar na Avenida Lauro Gomes é uma aventura. Uma faixa para cada lado na avenida que é um importante elo com Santo André e São Caetano, Avenida Vergueiro, com trechos com faixa única dificultando a mobilidade, e, além de tudo isso, obras e mais obras de novos empreendimentos na região. Lamentável a falta de zelo da Prefeitura com nossa vizinhança.

Emerson Luiz Baroni do Facebook

Caos em S.Bernardo – 6

Lamentável. Nossa cidade era um exemplo. Hoje, com inúmeras obras e empreendimentos, está difícil trafegar! Será que terá melhoras após término dessas obras?!

Bruna Ramos - do Facebook

Violência

‘Homem é preso em São Bernardo após atirar no chão, tiro ricochetear e atingir ombro de estudante’ (Setecidades, dia 20). Sinceramente eu tive dificuldade de analisar qual a pior parte desta informação. Como é que um pai usa uma arma de fogo para tentar acabar com uma briga do filho na porta da escola? Em que tempos vivemos, meu Deus?!

Silvia Santos - Ribeirão Pires