Os golpes continuam

Não é de hoje que se dissemina pelo País uma onda de golpes de todos os tipos. Um que tem chamado a atenção e crescido exponencialmente em São Bernardo, no Grande ABC e por toda a Nação é praticado contra advogados e seus constituídos. Em virtude desses inúmeros golpes que os advogados de todas as regiões do País estão sofrendo, a 39ª Subsecção da Ordem dos Advogados do Brasil, por mim representada na condição de presidente, e, também, pelo presidente da Comissão de Prerrogativas, Ricardo Dechechi, lavrou Boletim de Ocorrência no 1º DP da cidade, solicitando a apuração visando resguardar as advogadas e advogados inscritos na nossa municipalidade. Assim, buscamos sanar esses golpes contra advogados e seus respectivos constituídos,

Decorridos mais de 12 meses da elaboração do BO e divulgação massiva pela OAB, a população continua “caindo” nos golpes perpetrados pelos estelionatários. Esses estelionatários contatam os clientes dos advogados, como se fossem estagiários, assistentes ou funcionários dos respectivos escritórios, e solicitam importâncias em dinheiro para efetuar a prestação de determinados serviços. O acesso aos processos de clientes é obtido através de simples consulta às plataformas dos processos judiciais eletrônicos, denominados E-SAJ e PJE, justamente por isso eles demonstram conhecimento detalhado e iludem as pessoas de bem.

Se perguntam as vítimas como esses criminosos conseguem acesso aos dados do processo. O processo é público. Assim, todos devem estar atentos e não se empolgarem com essas ligações telefônicas no afã de colocar a mão de forma rápida no seu dinheiro. Corre o risco, como muitos já ficaram, no prejuízo. Há a necessidade premente que o cidadão de bem, ao receber ligação nesse sentido, não faça qualquer depósito, procure falar com seu advogado e somente com ele em telefone de seu conhecimento.

Este alerta se faz necessário levando-se em conta de que essa onda de “gatunagem”, foi identificada pela OAB. O alerta serve para outras cidades. O banditismo não tem fronteiras e tem atingido pessoas de diversas classes, especialmente a população mais humilde e necessitada.

A OAB de São Bernardo orienta para que seja divulgado, encaminhando o teor do BO lavrado, ao maior número de advogados e para todos os clientes visando dar publicidade ao golpe, e ainda, que o titular de um processo judicial não transfira qualquer quantia para terceiros, salvo se tiver a anuência do seu advogado, o qual deverá ser consultado previamente antes de tomar qualquer posição a esse respeito.

Precisamos, juntos, combater esse e outros golpes

Luiz Ricardo Bertanha é advogado e presidente da OAB de São Bernardo.