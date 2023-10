Charge - 22 de outubro de 2023

Os telefones de uso público, mais conhecidos como orelhões, tornaram-se raridade nos centros urbanos. Com a popularização dos celulares, eles deixaram de ser uma das únicas formas de comunicação para dar espaço às linhas de telefonia móvel. No Grande ABC, 1.663 orelhões ainda resistem às mudanças do tempo e da tecnologia. Deste número, 90% funcionam (1.499) e estão disponíveis para uso nas sete cidades. Na comparação com outubro de 2014, em um dos últimos levantamentos do Diário, houve queda de 86,2% na quantidade de aparelhos públicos na região.