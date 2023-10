Cautela necessária

Sem estar convencido da lisura do certamente, que apresentava indícios de direcionamento ilegal, o conselheiro Dimas Ramalho, do TCE (Tribunal de Contas do Estado), determinou a suspensão da licitação aberta pelo prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB), para contratação de empresa para concluir o Corredor dos Couros. O projeto, orçado em R$ 156,5 milhões, previa canalização, recuperação de margem e construção de avenida marginal entre o Corredor ABD e a Avenida Piraporinha, na divisa com Diadema. É de se estranhar que o empenho de recursos em volume tão significativo tenha passado despercebido, sem questionamento, pelas esferas municipais de controle.

A intervenção do Tribunal de Contas do Estado, que deve servir de alerta à administração Morando, é uma demonstração da importância do controle e fiscalização eficaz dos recursos públicos. A suspeição de direcionamento do processo para uma das empresas participantes é grave questão, que merece investigação aprofundada. Vereadores e representantes do Ministério Público precisam se debruçar sobre a licitação e investigar as causas que deram margem às suspeições de Dimas Ramalho. Neste sentido, a atuação do TCE é exemplo de comprometimento com a transparência e a lisura nos processos de contratação pública. Toda cautela é bem-vinda quando se trata de dinheiro do povo.

O aviso ao prefeito de São Bernardo demonstra a capacidade do TCE de exercer seu papel de guardião dos recursos públicos, agindo de forma imparcial e independente. Isso contribui para a proteção do erário e a promoção da competição justa entre empresas interessadas em contratos com o poder público, garantindo que o dinheiro dos contribuintes seja utilizado da forma mais eficiente possível. A suspensão da licitação também reforça a necessidade de se promover a integridade e a ética em todos os passos da administração pública, prevenindo a ocorrência de práticas questionáveis e assegurando que os recursos sejam direcionados para projetos que verdadeiramente beneficiem a população.