Wild perde para australiano e cai no qualificatório do ATP 500 da Basileia em jogo sem quebras

Thiago Wild caiu na última qualificatória para o ATP 500 da Basileia ao perder para o principal cabeça de chave desta fase, o australiano Christopher O'Connell por dupla 7/6 (7-4), em 1h56 de partida, que terminou sem nenhuma quebra de serviço.

Assim como fez na vitória sobre o americano Michael Mmoh, Thiago Wild foi agressivo no ataque em uma tentativa de desestabilizar seu adversário, número 59 do ranking da ATP.

No entanto, as boas jogadas de ataque e seus 12 aces, uma das principais armas do brasileiro, não foram suficientes para o colocar na chave principal do ATP 500 da Basileia. Wild se comportou bem em todo o duelo, mas mostrou instabilidade no tie-break.

Na primeira disputa, que passou sem um break-point sequer, o australiano chegou a abrir 6 a 1 no tie-break e apenas administrou a vantagem para fechar o set inicial e sair na frente do brasileiro.

O segundo set teve o mesmo panorama do inicial, sem quebras e nova disputa no tie-break. O O'Connell novamente foi superior e confirmou o seu favoritismo ao avançar para a chave principal. Wild chegou a salvar dois break-points, mas não acabou sendo derrotado.

Apesar do revés, o brasileiro ainda pode chegar à fase principal como lucky-loser por ser o tenista mais bem qualificado no ranking entre os finalistas do qualificatório. Ou seja, se algum tenista desistir, ele acabará herdando a vaga.

Em caso negativo, ele iniciará a preparação para a disputa do qualificatório do Masters 1000 de Paris, que começará no dia 30 de outubro.